Однажды в гараже, где работает старшеклассник Трипп (Лукас Тилл) появляется необычное существо – что-то среднее между осьминогом, кальмаром и желе. Испугавшись, парень обсыпает монстра экстренно придуманными обидными прозвищами, вроде странного «скользкий кусок слизи». Но после – проникается его очаровательной улыбкой с тремя рядами челюстей и заводит с ним искреннюю межвидовую дружбу. Теперь Крич (такое в итоге монстр получил имя) разъезжает в полупустом…
Вот такое хорошее сплетение вышло у авторов: тут тебе и для детворы посмотреть и для их родителей поумиляться главным героем, он такой милаха ☺
А ещё... 6+, собственно вот и всё, что по сути можно сказать: фильм очень милый и добрый, с абсолютно карикатурными злодеями (а что ещё для детского кино надо?), стандартной линией сюжета и абсолютно уникальным мимишным монстриком. В кино смело можно брать детей и себя не забыть, потому как для нас, взрослых, там будут боооооольшие машины и невероятные кульбиты с ними, ни одной туповатой шутки с падением или пуканьем, а только простой юмор, чтобы расслабиться и умиляться с улыбкой на лице 😊
:) Вставочка для серьёзных зрителей: казалось бы семейный фильм, а среда обитания, сам главный герой, экосистема его продумана очень хорошо и логично. В добавок нарисован он супер классно, графика в глаза вообще не бросается, на 10 из 10.
Берите всю семью, и с 5го января идите знакомиться с Кричем 😉
А вообще мы с ребёнком смотрели,фильм просто 👍👍👍
Авторизация по e-mail