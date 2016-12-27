Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Очень плохая семейка" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Монстр траки Монстр траки
Киноафиша Фильмы Монстр траки Отзывы о фильме «Монстр траки»
Monster Trucks Монстр траки 2016 / США
7.1 Оцените
43 голоса Рейтинг IMDb: 5.6
Написать отзыв
Смотрите за 1
Смотрите за 1
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Монстр траки»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Однажды в гараже, где работает старшеклассник Трипп (Лукас Тилл) появляется необычное существо –  что-то среднее между осьминогом, кальмаром и желе.  Испугавшись, парень обсыпает монстра экстренно придуманными обидными прозвищами, вроде странного «скользкий кусок слизи». Но после – проникается его очаровательной улыбкой с тремя рядами челюстей и заводит с ним искреннюю межвидовую дружбу. Теперь Крич (такое в итоге монстр получил имя) разъезжает в полупустом…

Читать
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Валентин 27 декабря 2016, 17:42
Оценка
Долго ломал голову над вступлением: и описать, что аудитория у фильма 6+ и это определяет всё действо на экране, и что дети любят всяких монстриков, и начать с больших машин для уже больших дядей и тётей и с юмора улыбающего не только малышню, но и всё тех же дядей и тётей.
Вот такое хорошее сплетение вышло у авторов: тут тебе и для детворы посмотреть и для их родителей поумиляться главным героем, он такой милаха ☺
А ещё... 6+, собственно вот и всё, что по сути можно сказать: фильм очень милый и добрый, с абсолютно карикатурными злодеями (а что ещё для детского кино надо?), стандартной линией сюжета и абсолютно уникальным мимишным монстриком. В кино смело можно брать детей и себя не забыть, потому как для нас, взрослых, там будут боооооольшие машины и невероятные кульбиты с ними, ни одной туповатой шутки с падением или пуканьем, а только простой юмор, чтобы расслабиться и умиляться с улыбкой на лице 😊
:) Вставочка для серьёзных зрителей: казалось бы семейный фильм, а среда обитания, сам главный герой, экосистема его продумана очень хорошо и логично. В добавок нарисован он супер классно, графика в глаза вообще не бросается, на 10 из 10.
Берите всю семью, и с 5го января идите знакомиться с Кричем 😉
27 декабря 2016, 17:42 Ответить
Анастасия Щукина 5 января 2017, 08:52
В Бугуруслане будет трансляция?
5 января 2017, 08:52 Ответить
Татьяна 5 января 2017, 19:40
Оценка
Фильм семейный и добрый. Прекрасная графика, очень мило нарисованные монстры, хороший актерский состав. Единственный минус был в сюжете. Казалось, что режиссёр почти не работал. Фильм сделан по шаблону : парень-неудачник с плохой тачкой ,вдруг происходит чудо(образно говоря),он становится гиперкрутой и побеждает главных (до жути примитивных злодеев) и хэппи энд. Всё очень банально. Но респект всей команде,которая работала над фильмом. Приятная музыка, графика(ещё раз отмечу),актеры,пейзаж. За сюжет минус, с такой командой могли сделать фильм и покруче ,а, вообще, всем,кто просто хочет приятно провести вечер -советую. Моя оценка 4/5. 😷
5 января 2017, 19:40 Ответить
Галина 🚙 Моксина 6 января 2017, 23:02
в ответ на сообщение Татьяна от 5 января 2017, 19:40
Оценка
Фильм,действительно семейный. Детям- подросткам интересно будет. Монстры милые,добрые. Красивая природа. Хорошая музыка. Советую.
6 января 2017, 23:02 Ответить
Tatiana S 8 января 2017, 23:35
в ответ на сообщение Татьяна от 5 января 2017, 19:40
Вообще-то фильм для детей!!!!А не для взрослых...понятно что Вам может и не понравится
А вообще мы с ребёнком смотрели,фильм просто 👍👍👍
8 января 2017, 23:35 Ответить
Александр Ахунов 9 января 2017, 17:48
Этот фильм очень хороший, добрый, прикольный и тем более семейный 😷 Советую всем
9 января 2017, 17:48 Ответить
expert3984 24 января 2017, 23:35
Оценка
Конечно всё что сказано выше , по своему Верно, весь вопрос с какой целью идёшь на этот фильм ( с детьми, или просто развеяться) и что за человек в Дуже (Добрый Романтик..., или кто то ещё), А бывает что добрый в душе человек случайно попадает на такой фильм , и неважно что 6+ или 26+ но его всё радует в фильме - и актёры, и романтическая история, и Добро побеждающее Зло, и в конце всего фильма - Дети которые несмотря на свой возраст всё поняли и были в восторге! Советую!!! фильм может немного вас изменить....
24 января 2017, 23:35 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Мира
Мира 46 комментариев
Мег 2 6 комментариев
Астрал. Проклятие ведьм
Астрал. Проклятие ведьм 6 комментариев
Праведник
Праведник 92 комментария
Крипто
Крипто 1 комментарий
Триггер 1 комментарий
Малыш Джо
Малыш Джо 1 комментарий
Темная гавань 1 комментарий
Пташка 1 комментарий
Тьма: Вторжение
Тьма: Вторжение 1 комментарий
Обсудить новинки кино в чате
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Человек-муравей и Оса: Квантомания
Человек-муравей и Оса: Квантомания
2023, США, боевик, приключения, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Бешенство
Бешенство
2023, Россия, триллер
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Беспринципные в деревне
Беспринципные в деревне
2023, Россия, комедия
Нюрнберг
Нюрнберг
2022, Россия / Германия / Чехия / Великобритания, исторический, драма, военный, триллер, приключения
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Величайший детектив-паук
Величайший детектив-паук
2022, Испания, анимация
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Свободные отношения
Свободные отношения
2023, Россия, комедия, мелодрама
Related video
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Приложение киноафиши