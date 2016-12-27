Наша рецензия

Однажды в гараже, где работает старшеклассник Трипп (Лукас Тилл) появляется необычное существо – что-то среднее между осьминогом, кальмаром и желе. Испугавшись, парень обсыпает монстра экстренно придуманными обидными прозвищами, вроде странного «скользкий кусок слизи». Но после – проникается его очаровательной улыбкой с тремя рядами челюстей и заводит с ним искреннюю межвидовую дружбу. Теперь Крич (такое в итоге монстр получил имя) разъезжает в полупустом…