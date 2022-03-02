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Борис Невзоров
Борис Невзоров
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Борис Невзоров
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Дата рождения
18 января 1950
Возраст
72 года
Знак зодиака
Козерог
Дата смерти
19 февраля 2022
Карьера
Актер, Режиссер
Биография Борис Невзоров
Родился 18 января 1950 года. Староминская, Краснодарский край, СССР (Россия).
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Фильмография Борис Невзоров
Дурак
драма
2014, Россия
7.0
Майор
драма
2013, Россия
7.0
Зимний сон
мелодрама, комедия
2010, Украина
5.0
Кардиограмма любви
драма, мелодрама
2008, Украина
5.0
Ностальгия по будущему
драма, мелодрама
2008, Россия
5.0
Фартовый
криминал, драма
2006, Россия
6.0
Князь Юрий Долгорукий
исторический, драма
1998, Россия
3.0
Наводнение
драма
1994, Франция / Россия
6.0
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2 марта 2022 12:40
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20 февраля 2022 14:20
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