Невзоров не воссоединится с молодой женой на кладбище: названа причина

Народный артист России Борис Невзоров скончался 18 февраля. Родственники звезды фильма "Говорит Москва" пока не определились с местом похорон. Одно известно точно: Борис Георгиевич не будет упокоен рядом с горячо любимой женой, которую он рано потерял.