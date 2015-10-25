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Дурак
Отзывы о фильме «Дурак»
Дурак
2014 / Россия
Трейлер
7.9
Оцените
42
голоса
Рейтинг IMDb: 8
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Андрей
25 октября 2015, 22:56
Оценка
мне очень понравился фильм!
тяжелый, конечно, но интересный.
много смысла завуалировано и скрыто под словом "дурак" в фильме!
В.Цой - жив!
еще одна песня сюда подходит:
В.Цой - Следи за собой, будь осторожен
25 октября 2015, 22:56
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тяжелый, конечно, но интересный.
много смысла завуалировано и скрыто под словом "дурак" в фильме!
В.Цой - жив!
еще одна песня сюда подходит:
В.Цой - Следи за собой, будь осторожен
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