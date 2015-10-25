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Дурак Дурак
Киноафиша Фильмы Дурак Отзывы о фильме «Дурак»
Дурак 2014 / Россия
7.9 Оцените
42 голоса Рейтинг IMDb: 8
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Отзывы о фильме «Дурак»

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Андрей 25 октября 2015, 22:56
Оценка
мне очень понравился фильм!

тяжелый, конечно, но интересный.

много смысла завуалировано и скрыто под словом "дурак" в фильме!

В.Цой - жив!



еще одна песня сюда подходит:

В.Цой - Следи за собой, будь осторожен
25 октября 2015, 22:56 Ответить
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