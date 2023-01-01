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Дурак Дурак
Киноафиша Фильмы Дурак Награды и номинации фильма Дурак
Дурак 2014 / Россия
8.0 Оцените
43 голоса Рейтинг IMDb: 8
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Награды и номинации фильма Дурак

Вся информация о фильме
Кинотавр 2014 Кинотавр 2014
Приз им. Г. Горина «За лучший сценарий»
Победитель
Диплом Гильдии киноведов и кинокритиков
Победитель
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Я делаю шаг
Я делаю шаг
2023, Россия, драма, мелодрама
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2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
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Пернатый патруль
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Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
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2023, США, триллер
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2023, Франция, биография, драма, исторический
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Гнев материнский
Гнев материнский
2023, США, триллер
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Телекинез
Телекинез
2023, Россия, триллер
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