Максим Пинскер Maksim Pinsker
Киноафиша Персоны Максим Пинскер

Максим Пинскер

Maksim Pinsker

Актерское амплуа
Комедийный актёр, Герой триллеров, Драматический актёр

Популярные фильмы

Дурак 8.0
Дурак (2014)
Родные 6.7
Родные (2021)
Саранча 6.2
Саранча (2016)

Фильмография Максим Пинскер

Жанр
Год
Родные 6.7
Родные Rodnye
комедия 2021, Россия
Смотреть трейлер Рецензия
Мисс полиция
Мисс полиция
комедия 2020, Россия
Саранча 6.2
Саранча
драма, триллер 2016, Россия
Саранча 5.1
Саранча Sarancha
триллер 2015, Россия
Смотреть трейлер Рецензия
Бабоньки 5.6
Бабоньки
комедия 2015, Россия
Смотреть трейлер
Семейный бизнес 4.6
Семейный бизнес
комедия, семейный 2014, Россия
Дурак 8
Дурак Durak
драма 2014, Россия
Смотреть трейлер
Добрая подружка для всех 5.7
Добрая подружка для всех Dobraya podruzhka dlya vsekh
комедия, мелодрама 2008, Россия
