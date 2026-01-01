Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Максим Пинскер
Maksim Pinsker
Киноафиша
Персоны
Максим Пинскер
Максим Пинскер
Maksim Pinsker
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Герой триллеров, Драматический актёр
Популярные фильмы
8.0
Дурак
(2014)
6.7
Родные
(2021)
6.2
Саранча
(2016)
Фильмография Максим Пинскер
6.7
Родные
Rodnye
комедия
2021, Россия
Смотреть трейлер
Рецензия
Мисс полиция
комедия
2020, Россия
6.2
Саранча
драма, триллер
2016, Россия
5.1
Саранча
Sarancha
триллер
2015, Россия
Смотреть трейлер
Рецензия
5.6
Бабоньки
комедия
2015, Россия
Смотреть трейлер
4.6
Семейный бизнес
комедия, семейный
2014, Россия
8
Дурак
Durak
драма
2014, Россия
Смотреть трейлер
5.7
Добрая подружка для всех
Dobraya podruzhka dlya vsekh
комедия, мелодрама
2008, Россия
