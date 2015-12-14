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Прежде, чем я усну Прежде, чем я усну
Киноафиша Фильмы Прежде, чем я усну Отзывы о фильме «Прежде, чем я усну»
Before I Go to Sleep Прежде, чем я усну 2014 / Великобритания
7.4 Оцените
25 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Отзывы о фильме «Прежде, чем я усну»

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frankiesayrelax 14 декабря 2015, 02:36
Оценка
а да, и в описании ошибки не 20 лет, и не писательница.
14 декабря 2015, 02:36 Ответить
frankiesayrelax 15 декабря 2015, 23:13
Оценка
пустая трата времени. да, Кидман хорошо играет, остальные 2 тоже молодцы. второстепенные герои какие-то... не годятся они. и кастинг сомнителен, и игра.

и вообще, фильм какой-то сырой. по-моему, этот фильм умер на стадии монтажа - бесконечные повторения записи и все как-то...

4/10 за Кидман и нового Ферта
15 декабря 2015, 23:13 Ответить
ЕленаЕлена 3 февраля 2016, 09:33
Оценка
Кино вполне ничего, держит в напряжении до конца фильма. Николь и Ферт - прекрасные актеры! Тем, кому нравится их творчество фильм точно понравится. Сюжет этого фильма, чем-то напомнил фильм с Миллой Йовович "Лица в толпе".
3 февраля 2016, 09:33 Ответить
ЕленаЕлена 3 февраля 2016, 09:33
Оценка
Ответ на сообщение CatherineERa от 03/11/2014 - 20:23:44


Кстати, соглашусь, концовка слишком приторная ✊ перебор!
3 февраля 2016, 09:33 Ответить
kisylya 4 февраля 2016, 09:32
Оценка
Хороший фильм - шла специально на Николь и не пожалела. Остался вопрос о шраме. А какие ляпы? Я ничего не заметила смотрела только на Николь...... ✌️
4 февраля 2016, 09:32 Ответить
CatherineERa 5 февраля 2016, 00:25
Хорошее кино для того, чтобы пощекотать нервы. Николь Кидман в своем амплуа. И традиционно великолепна.

Колин Ферт тоже безупречен.

Любителям этих актеров стоит пойти уже хотя бы ради них. Что я и сделала. Как вижу, что играют Ферт или Кидман (а если еще и вместе!) не могу удержаться.

Сюжет хорош, но неправдоподобная слащавая концовка для меня все несколько подпортила. Ну и по окончании фильма понимаешь, что было пару ляпов.

За концовку и ляпы 8/10.
5 февраля 2016, 00:25 Ответить
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