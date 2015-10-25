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Любит не любит - трейлер
Киноафиша Трейлеры Любит не любит. Трейлер

Любит не любит. Трейлер

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Дата публикации: 26 сентября 2014
Любит не любит – Леша и Алена вот-вот должны пожениться. И все бы ничего, если бы не знакомство Леши с известной журналисткой Ирой накануне помолвки. Образ девушки никак не вписывается в привычные для Алексея рамки, Ира вносит хаос в его жизнь. А Алена просто любит его таким, какой он есть, и мечтает стать его женой. Авантюризм Иры и ее готовность совершать сумасшедшие поступки дают Леше понять, что его жизнь может быть гораздо красочнее. Но готов ли он к безумствам, когда на кону счастливое будущее с Аленой?
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Макусим 25 октября 2015, 23:01
Оценка
Хорошие, красивые съемки. Сюжет простейший. Одноразовое кино.
25 октября 2015, 23:01 Ответить
Bbbugl 28 ноября 2015, 21:47
Оценка
Тема,канеш,не нова-главный герой/героиня буквально накануне помолвки/свадьбы встречает свою НАСТОЯЩУЮ половинку.Таких фильмов,где с первых кадров понятно,чем всё закончится, наснимали уже пруд пруди и в Голливуде,и в Болливуде

Однако радует,что российский кинематограф,погрязший в низкосортных комедиях,пропагандирующих скотство и низменные отношения,наконец-то выдал красивую романтическую историю любви,которая ни в чем не уступает импортным аналогам

И как же красив Питер на экране,никакого Парижа не надо✊
28 ноября 2015, 21:47 Ответить
Lil 30 ноября 2015, 23:53
Обычный проходной фильмец! Как такое вообще можно сравнивать с Благословите женщину? То, что Говорухин снял-вообще шедевр) Ходченкова снимается в абсолютно каждом российском фильме. Куда ни плюнь, там она. Сомневаюсь, что такая штампованная актриса еще выстрелит где-то... дальше участия в жанре лайтовой тупой русской комедии с участием КВЩников, ТНТшников и Камедиклабовцев ее потенциал не выливается. В этом фильме - она аналог Саши Усовой в "Кратком курсе счастливой жизни" Германики. Дерзкая, гламурная, независимая и очень одинокая. На "бедную" журналистку из журнала Джей Кью никак не тянет. Бедные по заграницам не катаются, особенно в бизнес-классе) Актриса не плохая, но абсолютно не разбирается в каком гуане играть и лезет во всё подряд. То ли денег не хватает, то ли славы, то ли не зовут. А иконой такие фильмы не станут. К сожалению, советским фильмам российское банально-унылое современное кино не конкурент.

з.ы.: с алкоголичкой очень переиграла)неправдоподобно! Матвеев шикарно играет
30 ноября 2015, 23:53 Ответить
ЕленаЕлена 3 декабря 2015, 13:24
Легкая, смешная, трогательная комедия оставляет приятное впечатление после просмотра. Показалось, что в начале фильма С.Ходченкова местами немного переигрывает с образом "алкоголички". Но в общем фильм хороший и оставляет желание посмотреть его еще раз.✊
3 декабря 2015, 13:24 Ответить
um007 4 декабря 2015, 13:49
Ответ на сообщение Alessia от 07/12/2014 - 16:59:50


Скорее, все же, ещё не любовь... Выбор между теплым местечком с нелюбимой богатой телкой при папе, и свободой с отвязанной крутой девчонкой, знающей себе цену, и очень самодостаточной. При том, что её свободная родня живет в половине Европы. Они давно сделали свой выбор в пользу свободы. А для этого выбора нужна специальность и знание языков, И уметь не комплексовать из-за неудач. Как-то так.
4 декабря 2015, 13:49 Ответить
Alessia 4 декабря 2015, 13:49
Банальный, но красивый фильм о любви. Прекрасный принц бросает свою юную красивую и богатую невесту ради весьма потрепанной бедной алкоголички:) Ну что ж, и такое бывает:) Наверное.
4 декабря 2015, 13:49 Ответить
MamaLe 5 декабря 2015, 16:04
Люди добрый день!

Как глянете, напишите отзыв плиззз! СтОит идти или нет))

Выбор стоит между Джоном и этим фильмом)))) Идем сегодня!

Всем заранее спасибо!
5 декабря 2015, 16:04 Ответить
um007 5 декабря 2015, 16:04
Очень остроумная комедия с великолепным актерским составом. Светлана Ходченкова - выше всех похвал. А какая красавица! Наверно, это её лучший фильм, после "Благословите женщину". Только отсутствие грамотного промоушна не дает этому фильму собирать аншлаги. Если фильм пройдет по ТВ, то будет иконой, как "С легким паром", Служебный роман" и т.п., только для молодежи. Советую, срочно смотреть в кино, пока фильм не сняли с проката по недоумству.
5 декабря 2015, 16:04 Ответить
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5.6 Любит не любит
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