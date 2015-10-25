Любит не любит
– Леша и Алена вот-вот должны пожениться. И все бы ничего, если бы не знакомство Леши с известной журналисткой Ирой накануне помолвки. Образ девушки никак не вписывается в привычные для Алексея рамки, Ира вносит хаос в его жизнь. А Алена просто любит его таким, какой он есть, и мечтает стать его женой. Авантюризм Иры и ее готовность совершать сумасшедшие поступки дают Леше понять, что его жизнь может быть гораздо красочнее. Но готов ли он к безумствам, когда на кону счастливое будущее с Аленой?
Однако радует,что российский кинематограф,погрязший в низкосортных комедиях,пропагандирующих скотство и низменные отношения,наконец-то выдал красивую романтическую историю любви,которая ни в чем не уступает импортным аналогам
И как же красив Питер на экране,никакого Парижа не надо✊
з.ы.: с алкоголичкой очень переиграла)неправдоподобно! Матвеев шикарно играет
Скорее, все же, ещё не любовь... Выбор между теплым местечком с нелюбимой богатой телкой при папе, и свободой с отвязанной крутой девчонкой, знающей себе цену, и очень самодостаточной. При том, что её свободная родня живет в половине Европы. Они давно сделали свой выбор в пользу свободы. А для этого выбора нужна специальность и знание языков, И уметь не комплексовать из-за неудач. Как-то так.
Как глянете, напишите отзыв плиззз! СтОит идти или нет))
Выбор стоит между Джоном и этим фильмом)))) Идем сегодня!
Всем заранее спасибо!
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