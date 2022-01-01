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Интим не предлагать Интим не предлагать
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Интим не предлагать, 2016

2016 / Россия
6.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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О фильме

Станислав Бондаренко («Ищу тебя») и Анастасия Савосина («Любовь как любовь») в мелодраме режиссера Олега Штрома «Интим не предлагать». Ловелас Иван ведет беззаботную холостяцкую жизнь, что очень не нравится его отцу. Игорь Петрович устал наблюдать, как сын бездарно и бесцельно прожигает жизнь, и хочет проучить его. Иван привык жить на всем готовом, так что отец решает оставить его без домработницы: сын, наверняка, не справится с домашними обязанностями и, может быть, это наконец-то заставит его задуматься о женитьбе. Но Иван с легкостью находит решение проблемы. Он пишет объявление о том, что сдаст комнату полненькой девушке без высшего образования, причем совершенно бесплатно. Требование одно: квартирантка должна будет убираться и готовить для него. Для Маруси, недавно оставшейся без гроша в кармане, такое предложение становится настоящей находкой, тем более она всегда хотела найти жилье неподалеку от работы. После первой встречи Иван и Маруся с облегчением понимают, что между ними невозможны никакие отношения, но у судьбы свои планы на их счет. 

6.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2016
Возраст 12+
Режиссер
Олег Штром
В ролях
Сергей Чонишвили
Сергей Чонишвили
Станислав Бондаренко
Станислав Бондаренко
Андрей Межулис
Галина Петрова
Галина Петрова
Дмитрий Бурукин
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Интим не предлагать 1 постер
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