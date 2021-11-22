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Валерий Гаркалин
Валерий Гаркалин
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Валерий Гаркалин
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Дата рождения
11 апреля 1954
Возраст
67 лет
Знак зодиака
Овен
Дата смерти
20 ноября 2021
Карьера
Актер
Биография Валерия Гаркалина
Родился 11 апреля 1954 года.
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Фильмография Валерия Гаркалина
Детки напрокат
комедия
2017, Россия
5.0
Ералаш в кино
семейный, детский, комедия
2017, Россия
0.0
Счастье - это...
комедия, драма
2015, Россия
6.0
Олимпийская деревня
комедия
2010, Россия
7.0
Крыша
драма
2009, Россия
5.0
Андерсен. Жизнь без любви
биография, мелодрама, сказка
2006, Россия
7.0
Жулики
драма, комедия
2006, Россия
7.0
Продается дача
комедия, мелодрама
2005, Россия
4.0
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Умер актер Валерий Гаркалин
Ему было 67 лет.
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