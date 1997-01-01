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Дети понедельника, 1997

1997 / Россия
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6
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О фильме

Легко ли быть живым трупом? Как потратить полмиллиона долларов? Можно ли влюбиться дважды в одну и ту же невесту?..

Дима Медякин не расплатился вовремя с кредиторами, которые в отместку решили его убить. Они взорвали его автомобиль, и, только благодаря счастливой случайности, Дима остался жив. Его жена, уставшая от совместной жизни, вывезла мужа в деревню, где бросила его, еще не протрезвевшего и не пришедшего в себя после выстрела газового пистолета. Приняла героя родная сестра жены Лида, которая когда-то была его невестой…

Дмитрий по-новому увидел и оценил Лиду, проникся к ней симпатией и решил остаться, чтобы начать честную жизнь. Но в чемодане, брошенном бывшей супругой, он обнаружил не свои вещи, а полмиллиона долларов…

6.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 1997
Премьера в России 1 января 1997
Премьера в мире 1 января 1997
Возраст 12+
Режиссер
Алла Сурикова
Алла Сурикова
В ролях
Игорь Скляр
Игорь Скляр
Ирина Розанова
Ирина Розанова
Татьяна Догилева
Татьяна Догилева
Виктор Павлов
Виктор Павлов
Сергей Никоненко
Сергей Никоненко
Все актеры и съемочная группа
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