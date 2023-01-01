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Ширли-мырли
Ширли-мырли, 1995: актеры и роли
Ширли-мырли
1995 / Россия
7.4
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 7.1
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Ширли-мырли, 1995: актеры и роли
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Режиссер
Владимир Меньшов
В ролях
Валерий Гаркалин
Вера Алентова
Vera Alentova
Игорь Угольников
Инна Чурикова
Inna Churikova
Сергей Баталов
Армен Джигарханян
Armen Dzhigarkhanyan
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