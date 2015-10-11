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Супер Майк XXL Супер Майк XXL
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Magic Mike XXL Супер Майк XXL 2015 / США
5.6 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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Отзывы о фильме «Супер Майк XXL»

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Шпион 11 октября 2015, 23:29
Смазливые мальчики никогда не буду хорошими актерами) Татум изначально танцор...причем так себе...вот и пусть танцует в кабаре)
11 октября 2015, 23:29 Ответить
Индюк 11 октября 2015, 23:29






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илилиж дтбь ютрилжр
11 октября 2015, 23:29 Ответить
Мутат наоборот 11 октября 2015, 23:34
11 октября 2015, 23:34 Ответить
Тату 11 октября 2015, 23:34
фу фу фу. полный бред и ерунда(((( ушли с середины фильма
11 октября 2015, 23:34 Ответить
Екатерина 11 октября 2015, 23:34
Ходили с мужем(нравятся фильмы о танцах,да и первая часть вроде ничего была...). Разочарованы! Понятно почему в зале было всего 8 человек... Ни сюжета, ни сценария, ни, что самое обидное!, ТАНЦЕВАЛЬНЫХ НОМЕРОВ!, ни концовки... Весь фильм :бла-бла-бла + 3 номера ,скучно, хотелось уйти раньше. Не советую, обманутые ожидания!
11 октября 2015, 23:34 Ответить
Наташкааа 11 октября 2015, 23:36
✊ бегу на фильм))
11 октября 2015, 23:36 Ответить
Венера 11 октября 2015, 23:36
Фильм Супер)) так хотела оказаться рядом с ними, потусить,потрогать❗️ настроение на весь день отличное))
11 октября 2015, 23:36 Ответить
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