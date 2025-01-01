Big Dick Richie Это, эм, всё путешествие так и будет? Ты всё время на этом будешь?

Mike Да ты что? Расслабься, у меня тут куча заказов только что пришла. Ребята на точке просто с ума сходят.

Big Dick Richie Если ты здесь — будь здесь, чувак. Будь в моменте.

Mike Ладно, я буду в моменте.

Big Dick Richie Ну всё, хватит.

Mike Что ты делаешь? Эй, что ты творишь?

Tito Айфон улетел в п##ду!

Mike Ты серьёзно? Что мне теперь делать? Мне бы твою огромную задницу с этой чёртовой машины скинуть.

Big Dick Richie Вот это я и помню, Майки. Слушай, если ты не готов включить олдскул в эти выходные, то тебе лучше сваливать с этого фудтрака прямо сейчас.

Mike Думаешь, зачем я приехал в эти выходные?

Big Dick Richie Не знаю, чувак. Давно не виделись. Но я точно знаю одно — ты лучше будь готов следовать за мной в кроличью нору, брат. Я серьёзно, вне тела, малыш. Астро-проекция! Тобиас, мы едем к Безумной Мэри.

Tobias Чёрт возьми, да!