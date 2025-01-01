AndreКогда я начинал, думал, что, эм, я возненавижу это. Но теперь, если бы, допустим, продюсер взорвался завтра, я бы, наверное, всё равно занимался этим на стороне. Видишь, сколько девушек я встречаю каждый день?
AndreБесплатно, мне не надо платить, всё, что мне нужно — петь. А если подумать, эти девушки каждый день сталкиваются с мужиками в своей жизни, которые их не слушают. Не спрашивают, чего они хотят. А нам всего лишь надо спросить, и когда они отвечают — это прекрасно, чувак. Мы как целители, что ли.
MikeСлушайте, я вас люблю, ребята. Эта поездка была и безумной, и потрясающей. Так что, пожалуйста, не заставляйте меня снова читать эту всю "дело не в том, КАК мы туда выйдем и сделаем это, а в том, что мы делаем это вместе" речь, которую я вам только что сказал. Кто вы такие? Вы же не пожарные.
RomeЭй, эй, эй, подождите-ка. Слушайте, это не время для братанов, а время шоу. Вы готовы?
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RomeУ меня для вас небольшой сюрприз на сегодня. Это человек, которого я знал как Уайт Шоколад. Кто-то может знать его как Мэджик Майк. Посмотрим, осталась ли у него магия в Майке. Готовы немного повеселиться сегодня? Садись. Майк?
Big Dick RichieНе знаю, чувак. Давно не виделись. Но я точно знаю одно — ты лучше будь готов следовать за мной в кроличью нору, брат. Я серьёзно, вне тела, малыш. Астро-проекция! Тобиас, мы едем к Безумной Мэри.