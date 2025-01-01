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Киноафиша Фильмы Супер Майк XXL Цитаты из фильма Супер Майк XXL

Цитаты из фильма Супер Майк XXL

Andre Когда я начинал, думал, что, эм, я возненавижу это. Но теперь, если бы, допустим, продюсер взорвался завтра, я бы, наверное, всё равно занимался этим на стороне. Видишь, сколько девушек я встречаю каждый день?
Ken Да, видел.
Andre Бесплатно, мне не надо платить, всё, что мне нужно — петь. А если подумать, эти девушки каждый день сталкиваются с мужиками в своей жизни, которые их не слушают. Не спрашивают, чего они хотят. А нам всего лишь надо спросить, и когда они отвечают — это прекрасно, чувак. Мы как целители, что ли.
Ken Да, чувак!
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Mike Слушайте, я вас люблю, ребята. Эта поездка была и безумной, и потрясающей. Так что, пожалуйста, не заставляйте меня снова читать эту всю "дело не в том, КАК мы туда выйдем и сделаем это, а в том, что мы делаем это вместе" речь, которую я вам только что сказал. Кто вы такие? Вы же не пожарные.
Big Dick Richie Я — мужской стриптизёр.
Mike Ага, а мы кто?
Big Dick Richie Big Dick Richie, Сальвадор, Тарзан: мужские стриптизёры.
Rome Эй, эй, эй, подождите-ка. Слушайте, это не время для братанов, а время шоу. Вы готовы?
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Rome У меня для вас небольшой сюрприз на сегодня. Это человек, которого я знал как Уайт Шоколад. Кто-то может знать его как Мэджик Майк. Посмотрим, осталась ли у него магия в Майке. Готовы немного повеселиться сегодня? Садись. Майк?
Mike Давай, не надо этого.
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Big Dick Richie Завтра начинаем паломничество в Миртл-Бич на конвент!
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Big Dick Richie Это, эм, всё путешествие так и будет? Ты всё время на этом будешь?
Mike Да ты что? Расслабься, у меня тут куча заказов только что пришла. Ребята на точке просто с ума сходят.
Big Dick Richie Если ты здесь — будь здесь, чувак. Будь в моменте.
Mike Ладно, я буду в моменте.
Big Dick Richie Ну всё, хватит.
Mike Что ты делаешь? Эй, что ты творишь?
Tito Айфон улетел в п##ду!
Mike Ты серьёзно? Что мне теперь делать? Мне бы твою огромную задницу с этой чёртовой машины скинуть.
Big Dick Richie Вот это я и помню, Майки. Слушай, если ты не готов включить олдскул в эти выходные, то тебе лучше сваливать с этого фудтрака прямо сейчас.
Mike Думаешь, зачем я приехал в эти выходные?
Big Dick Richie Не знаю, чувак. Давно не виделись. Но я точно знаю одно — ты лучше будь готов следовать за мной в кроличью нору, брат. Я серьёзно, вне тела, малыш. Астро-проекция! Тобиас, мы едем к Безумной Мэри.
Tobias Чёрт возьми, да!
Big Dick Richie Никто, никто не трогает моё настроение на последнем танце!
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Mike Если это действительно наш последний выезд, может, придумать пару новых номеров?
🧡
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Mike [Майк только что вышел из комнаты, а Нэнси расстёгивает толстовку Ричи] Ладно, ты ешь торт одна, а в соседней комнате вот-вот начнётся фейерверк. Это совсем не настораживает.
Zoe [Она сидит на кухонной стойке с целым ярусом красного бархатного торта, ест] Что я могу сказать; я люблю торт.
Mike Серьёзно, ты хоть представляешь, что творится в другой комнате и что может случиться? Потому что я... Я не знаю, как это словами выразить.
Mike [В середине фразы она предлагает ему попробовать с вилки] Что? Нет, нет, я больше по печенькам.
Zoe [С отвращением] Что? Это же красный ёб### бархат!
Mike Да ну... Я лучше пачку Орео съем, чем эту хрень.
Zoe С тобой что не так?
Mike Со мной всё в порядке, потому что печеньки — это круто.
Zoe Тогда, видимо, нам больше нечего друг другу сказать.
🧡
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