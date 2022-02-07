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Адам Родригес
Адам Родригес
Adam Rodriguez
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Адам Родригес
Adam Rodriguez
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Дата рождения
2 апреля 1975
Возраст
47 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актер, Режиссер, Сценарист
Место рождения
Йонкерс, Нью-Йорк, США
Рост
183 см
Биография Адама Родригеса
Родился 2 апреля 1975 года. Йонкерс, Нью-Йорк, США.
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Фильмография Адама Родригеса
Супер Майк XXL
комедия
2015, США
5.0
Что случилось прошлой ночью
драма, мелодрама, комедия
2014, США
6.0
Мои собственные ошибки
комедия
2009, США
4.0
5 неизвестных
драма, триллер, мистика
2006, США
6.0
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Члены оригинального актерского состава «Мыслить как преступник» готовы вернуться к своим ролям в 16-м сезоне
На данный момент также ведутся переговоры с шоураннером сериала Эрикой Мессер.
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7 февраля 2022 16:37
Актер Адам Родригес представил трейлер своего предстоящего ромкома «Рождественское предложение»
Релиз запланирован на 12 декабря.
Написать
6 декабря 2021 16:08
Пэйджет Брюстер вернется в 12 сезоне «Мыслить как преступник»
Не так давно популярный сериал «Мыслить как преступник» лишился одной из главных своих звезд — актера Шемара Мура. На смену ему к актерскому составу следующего, 12-го сезона
Написать
27 июля 2016 10:01
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