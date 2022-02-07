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Адам Родригес

Adam Rodriguez
Адам Родригес
Адам Родригес Adam Rodriguez
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Дата рождения
2 апреля 1975
Возраст
47 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актер, Режиссер, Сценарист
Место рождения
Йонкерс, Нью-Йорк, США
Рост
183 см
Биография Адама Родригеса

Родился 2 апреля 1975 года. Йонкерс, Нью-Йорк, США.

Фильмография Адама Родригеса
Супер Майк XXL
Супер Майк XXL
комедия 2015, США
5.0
Что случилось прошлой ночью
Что случилось прошлой ночью
драма, мелодрама, комедия 2014, США
6.0
Мои собственные ошибки
Мои собственные ошибки
комедия 2009, США
4.0
5 неизвестных
5 неизвестных
драма, триллер, мистика 2006, США
6.0
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Члены оригинального актерского состава «Мыслить как преступник» готовы вернуться к своим ролям в 16-м сезоне На данный момент также ведутся переговоры с шоураннером сериала Эрикой Мессер.
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7 февраля 2022 16:37
Актер Адам Родригес представил трейлер своего предстоящего ромкома «Рождественское предложение» Релиз запланирован на 12 декабря.
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6 декабря 2021 16:08
Пэйджет Брюстер вернется в 12 сезоне «Мыслить как преступник» Не так давно популярный сериал «Мыслить как преступник» лишился одной из главных своих звезд — актера Шемара Мура. На смену ему к актерскому составу следующего, 12-го сезона
Написать
27 июля 2016 10:01
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