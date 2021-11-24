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Девон Бостик
Девон Бостик
Devon Bostick
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Девон Бостик
Devon Bostick
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Дата рождения
13 ноября 1991
Возраст
30 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актер, Продюсер, Сценарист
Место рождения
Торонто, Канада
Биография Девона Бостика
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Фильмография Девона Бостика
Сумасшедшая любовь
мелодрама
2020, США
6.0
Таскалуса. Райский город
драма
2019, США
5.0
Затмение
триллер
2015, Испания / Канада
6.0
Черные метки
комедия
2013, Канада
5.0
Правда
боевик, триллер
2012, Канада
5.0
Дневник слабака 3
комедия, семейный
2012, США / Канада
7.0
Самый страшный фильм
ужасы, приключения, комедия
2012, Канада
2.0
Дневник слабака 2: Правила Родрика
семейный, комедия
2011, США
7.0
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Скит Ульрих получил роль в драматическом триллере «Избавление»
Кого сыграет актер, пока неясно.
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24 ноября 2021 15:45
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