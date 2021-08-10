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Алехандро Аменабар
Алехандро Аменабар
Alejandro Amenabar
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Алехандро Аменабар
Alejandro Amenabar
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Дата рождения
31 марта 1972
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Сценарист, Режиссер, Композитор
Биография Алехандро Аменабар
Режиссер. Родился 31 марта 1972 года. Сантьяго, Чили.
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Фильмография Алехандро Аменабар
Затмение
триллер
2015, Испания / Канада
6.0
Агора
драма, исторический, приключения, мелодрама
2009, США / Испания
6.0
Море внутри
драма
2004, Испания
5.0
Другие
ужасы, фантастика, мистика, триллер, драма
2001, Испания / Франция / США
7.0
Открой глаза
триллер, драма, детектив, фантастика
1997, Испания / Италия / Франция
7.0
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