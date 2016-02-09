И мальчики кровавые в глазах... Странные дела творятся в крошечном городке Миннесоты, жуткие. Настолько жуткие, что теперь редкий полицейский выезжает на службу без Библии в бардачке и чёток на шее. Ибо в тихом и мирном округе внезапно обнаружился клан сатанистов: шастают ночами по улицам люди в черных плащах, машут перевернутыми крестами, заклинания шепчут, ритуалы свои бесовские проводят. В общем, всячески пугают ни чем не повинных граждан. Однако, ко всеобщему ужасу, примитивным пуганием…
Психолог Кеннет Рэйнс использует регрессивный гипноз для того, чтобы помочь детективу Брюсу Кеннеру в расследовании дела Анджелы Грей. И этот метод выдает на-гора две версии совершения преступления, где одна бредовее другой. То ли молодая девушка с молчаливого согласия набожного отца-алкоголика подвергается насилию со стороны полицейского, то ли становится участницей некоего масштабного сатанинского ритуала. Вторую версию, в принципе, еще можно выдать как достоверную, если очень уж постараться, конечно. Ведь многим хорошо известен феномен массовой истерии касательно преступлений сатанистов, существовавший в США в 80-ых годах прошлого века, а события, показанные в "Затмении", разворачиваются как раз в 1990-ом году. Однако пресловутые перевернутые кресты, белые маски и черные балахоны не несут никакой смысловой нагрузки в фильме, кроме единственной - они просто показывают дух того времени. В общем, выясняется, что дело Анджелы Грей с дьяволопоклонничеством никак не связано. Так что "шерше ля фам", господин детектив.
Творение Аменабара напоминает бессвязную речь человека, находящегося на приеме у психолога. Человека, который не в состоянии четко сформулировать мысль, а значит вразумительно донести до специалиста истинную причину своего визита. Совершенно непонятно, зачем автор блистательного триллера "Другие" с Николь Кидман в главной роли снял эту белиберду, вызывающую зевоту на протяжении всего экранного времени. И еще более загадочными выглядят причины, заставившие Эмму Уотсон подписаться под этим проектом. Неужели всеми любимая Гермиона, решив стать образом и подобием Элайджи Вуда, приняла решение окунуться в мир низкобюджетных и провальных лент? Очень бы этого не хотелось.
Оценка 5/10
вроде в чём-то загадка сюжета, в чём-то интрига, а всё подведено к банальному.
странная роль Эммы и очень понравилась игра Итана!
3 балла из 10ти!
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