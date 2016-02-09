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И мальчики кровавые в глазах... Странные дела творятся в крошечном городке Миннесоты, жуткие. Настолько жуткие, что теперь редкий полицейский выезжает на службу без Библии в бардачке и чёток на шее. Ибо в тихом и мирном округе внезапно обнаружился клан сатанистов: шастают ночами по улицам люди в черных плащах, машут перевернутыми крестами, заклинания шепчут, ритуалы свои бесовские проводят. В общем, всячески пугают ни чем не повинных граждан. Однако, ко всеобщему ужасу, примитивным пуганием…