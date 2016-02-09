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Затмение Затмение
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Regression Затмение 2015 / Испания / Канада
6.2 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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Отзывы о фильме «Затмение»

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Наша рецензия

И мальчики кровавые в глазах... Странные дела творятся в крошечном городке Миннесоты, жуткие. Настолько жуткие, что теперь редкий полицейский выезжает на службу без Библии в бардачке и чёток на шее. Ибо в тихом и мирном округе внезапно обнаружился клан сатанистов: шастают ночами по улицам люди в черных плащах, машут перевернутыми крестами, заклинания шепчут, ритуалы свои бесовские проводят. В общем, всячески пугают ни чем не повинных граждан. Однако, ко всеобщему ужасу, примитивным пуганием…

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serjig78 9 февраля 2016, 02:07
Оценка
Главным героем тягучего и отрешенного от реальности происходящего фильма Алехандро Аменабара "Затмение" совершенно неожиданно стал регрессивный гипноз. С него история, выплеснутая испанцем на полотно экрана, начинается и им же, собственно, и заканчивается. К вящему облегчению всякой впечатлительной и крайне ранимой натуры.

Психолог Кеннет Рэйнс использует регрессивный гипноз для того, чтобы помочь детективу Брюсу Кеннеру в расследовании дела Анджелы Грей. И этот метод выдает на-гора две версии совершения преступления, где одна бредовее другой. То ли молодая девушка с молчаливого согласия набожного отца-алкоголика подвергается насилию со стороны полицейского, то ли становится участницей некоего масштабного сатанинского ритуала. Вторую версию, в принципе, еще можно выдать как достоверную, если очень уж постараться, конечно. Ведь многим хорошо известен феномен массовой истерии касательно преступлений сатанистов, существовавший в США в 80-ых годах прошлого века, а события, показанные в "Затмении", разворачиваются как раз в 1990-ом году. Однако пресловутые перевернутые кресты, белые маски и черные балахоны не несут никакой смысловой нагрузки в фильме, кроме единственной - они просто показывают дух того времени. В общем, выясняется, что дело Анджелы Грей с дьяволопоклонничеством никак не связано. Так что "шерше ля фам", господин детектив.

Творение Аменабара напоминает бессвязную речь человека, находящегося на приеме у психолога. Человека, который не в состоянии четко сформулировать мысль, а значит вразумительно донести до специалиста истинную причину своего визита. Совершенно непонятно, зачем автор блистательного триллера "Другие" с Николь Кидман в главной роли снял эту белиберду, вызывающую зевоту на протяжении всего экранного времени. И еще более загадочными выглядят причины, заставившие Эмму Уотсон подписаться под этим проектом. Неужели всеми любимая Гермиона, решив стать образом и подобием Элайджи Вуда, приняла решение окунуться в мир низкобюджетных и провальных лент? Очень бы этого не хотелось.



Оценка 5/10
9 февраля 2016, 02:07 Ответить
Андрей 2 июля 2018, 10:34
Оценка
скучный фильм!
вроде в чём-то загадка сюжета, в чём-то интрига, а всё подведено к банальному.
странная роль Эммы и очень понравилась игра Итана!
3 балла из 10ти!
2 июля 2018, 10:34 Ответить
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