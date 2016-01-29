«Затмение»: Рецензия Киноафиши

И мальчики кровавые в глазах...

Странные дела творятся в крошечном городке Миннесоты, жуткие. Настолько жуткие, что теперь редкий полицейский выезжает на службу без Библии в бардачке и чёток на шее. Ибо в тихом и мирном округе внезапно обнаружился клан сатанистов: шастают ночами по улицам люди в черных плащах, машут перевернутыми крестами, заклинания шепчут, ритуалы свои бесовские проводят. В общем, всячески пугают ни чем не повинных граждан. Однако, ко всеобщему ужасу, примитивным пуганием дело не ограничивается. А тут ещё Анджела Грей – 17-тилетняя участница сатанинских ритуалов (Эмма Уотсон) – находит в себе силы вырваться из цепких когтистых лап поклонников Князя Тьмы. Она приходит к священнику и рассказывает ему всё. И про ритуальные пытки, и про ритуальные изнасилования, и про то, как члены секты убивали и ели новорожденных младенцев… Тем не менее, арестовать сектантов не так-то просто: одного рассказа затравленной девчонки явно недостаточно, нужны улики. Дело по их поиску передается в руки матерого детектива – Брюса Киннер (Итан Хоук), а тот сразу же идет за помощью к опытному психологу, мастеру регрессивного гипноза (Рейнс – Дэвид Тьюлис)…

Неискушенному зрителю, у которого перед глазами лишь синопсис да постер, может показаться, что «Затмение» Алехандро Аменабара – самый настоящий мистический триллер. Это не совсем так: детище испанского режиссера представляет собой нечто среднее между фильмом ужасов и классическим детективным расследованием. Я бы даже сказала по-другому: картина мечется между этими двумя жанровыми берегами и никак не может определиться, к какому же именно берегу ей плыть. В итоге, правда, детектив безоговорочно побеждает: мистика с позором изгоняется из кадра, а всем потусторонним «странностям» находится вполне разумное логическое объяснение. Кстати, вряд ли это идет «Затмению» на пользу: поменяв правила игры за полчаса до финиша, в секунду перечеркнув абсолютно все, что говорилось ранее, Аменабар вместо сюрприза дарует своему фильму откровенно слабый финал.

Не вызывает особой симпатии и сама история с сатанистами. Да, автор пытается передать атмосферу ночных кошмаров, и кое-что ему даже удается, однако по-настоящему испугаться и вздрогнуть зритель сможет лишь минут через 40-50 после начала, раньше бояться нечего. Многочисленные же кресты, четки и молитвы только раздражают: все время пытаешься понять, всерьез ли это, или где-то подвох запрятан? К тому же не самый большой бюджет тоже дает о себе знать: картинка серенькая, затемненная, «мистические приемы» проще пряника – черные плащи, маски, телефонный звонок посреди ночи… Не то что бы это совсем не работало – нет, иногда срабатывает, но остается какое-то странное послевкусие, ощущение провинциальности что ли…

Единственное, за что можно зацепиться в «Затмении» - его актеры. У Эммы Уотсон не так много сцен, к сожалению (видимо, опять издержки скромной бюджетной политики), да и подобных барышень она уже играла не раз; однако когда на экране появляется хрупкая испуганная Дюймовочка, фильму прощаешь абсолютно всё. Что касается Дэвида Тьюлиса и Итана Хоука, то они полностью «в своем репертуаре»: ничего кардинально нового, но и ничего хоть сколько-нибудь плохого – скромное обаяние недотепы-профессора и нервозность детектива вполне дополняют друг друга. И тем обиднее невразумительный финальный пшик: банальнейшая «разгадка» да парочка нравоучительных сентенций – этого ли мы ждали?

Вера Алёнушкина