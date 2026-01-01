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Скоро в прокате «Ешь. Молись. Худей»
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Фильмография
Лотер Блюто
Lothaire Bluteau
Киноафиша
Персоны
Лотер Блюто
Лотер Блюто
Lothaire Bluteau
Дата рождения
14 апреля 1957
Возраст
69 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актер, Сценарист
Место рождения
Монреаль, Квебек, Канада
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Герой боевиков
Популярные фильмы
8.2
Тюдоры
(2007)
8.2
Викинги
(2013)
7.4
Иисус из Монреаля
(1989)
Фильмография Лотера Блюто
5.9
Затмение
Regression
триллер
2015, Испания / Канада
Смотреть трейлер
Рецензия
8.2
Викинги
драма, боевик, исторический
2013, Канада
5.8
Создавая ещё один
The Making of Plus One
комедия, драма
2010, Канада / Великобритания
6.9
Морская полиция: Лос-Анджелес
драма, боевик, криминал
2009, США
5.1
Снежная пятёрка
Snow Buddies
приключения, семейный
2008, США
3.2
Немыслимый
Inconceivable
комедия, драма
2008, Великобритания / США
8.2
Тюдоры
драма, исторический
2007, США/Ирландия/Канада
5.3
По ту сторону закона
Dead Heat
боевик, комедия, криминал
2002, Германия / Канада
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