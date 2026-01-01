Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мой друг»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Адам Батчер
Adam Butcher
Киноафиша
Персоны
Адам Батчер
Адам Батчер
Adam Butcher
Дата рождения
20 октября 1988
Возраст
37 лет
Знак зодиака
Весы
Место рождения
Кембридж, Канада
Актерское амплуа
Актёр ужасов, Герой боевиков, Драматический актёр
Популярные фильмы
7.2
Загон для собак
(2010)
5.9
Под прикрытием
(2013)
5.9
Затмение
(2015)
Фильмография Адам Батчер
Жанр
Все
Боевик
Драма
Криминал
Триллер
Ужасы
Фантастика
Год
Все
2015
2014
2013
2010
Все
5
Фильмы
4
Сериалы
1
Актер
5
5.9
Затмение
Regression
триллер
2015, Испания / Канада
Смотреть трейлер
Рецензия
5.2
Волки
Wolves
ужасы, боевик
2014, Франция
Смотреть трейлер
4.2
Отладка (Дебаг)
Debug
фантастика, ужасы
2014, Канада
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
5.9
Под прикрытием
драма, боевик, криминал
2013, Канада
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
7.2
Загон для собак
Dog Pound
драма
2010, Канада / Франция / Великобритания
В нулевые эта мелодия была на рингтонах у всех: зачем бруталы в «Спецназе» танцевали под «Боби Боба»
Спин-офф «Игры престолов» все-таки отклонился от канона Мартина: неудивительно, что фандом мигом напрягся
Янковского редко можно увидеть в военных фильмах: а эту советскую картину со звездой и вовсе сразу кинули в архив
3 свежих российских триллера мне не стыдно посоветовать друзьям: №2 до боли напомнил культовый «Я плюю на ваши могилы»
Этот российский сериал о частных детективам невозможно смотреть с серьезным лицом: оценили в 3.1 из жалости
Первая версия «Электроника» с Никулиным и Каневским: советский Sci-Fi о мальчике-роботе вы не видели по необычной причине
Наш корабль идет ко дну: «Первый отдел» можно сворачивать на 6-м сезоне, ляпы с Шибановым стали последней каплей
Продолжение «Первого отдела 5» можно не ждать: после этого детектива на 7 сезонов забыл Брагина с Шибановым, как страшный сон
«Чаплин в юбке» и «Русская Джульетта»: в ScreenRant назвали 5 советских комедий, которые должен увидеть каждый иностранец
Он вам не Лукашин: в забытой экранизации Вайнеров Мягков сыграл самую серьезную роль – зато Высоцкий от детектива отказался наотрез
«Разврат и проститутки: за год до «Ландышей» Городничий снялся в детективе 18+ – зрителей во время просмотра тошнило
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667