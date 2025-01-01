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Цитаты из фильма Затмение
Цитаты из фильма Затмение
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Цитаты
Bruce Kenner
Я начинаю снова включать голову.
🧡
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🤔
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Title Card
Начиная с 1980 года, стали появляться сообщения о сатанинских ритуалах, проводимых в США. Паника и подозрения охватили многие сообщества. Этот фильм основан на реальных событиях.
🧡
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[первые реплики]
Джон Грей
[едем под дождём]
Пожалуйста, Боже, помоги мне. Пожалуйста, Боже, помоги мне.
🧡
👏
🥺
🤔
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Bruce Kenner
В следующий раз, когда услышишь голос Бога, не звони нам.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Bruce Kenner
Я не из вашей стаи... Я НЕ ИЗ ВАШЕЙ СТАИ
🧡
👏
🥺
🤔
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