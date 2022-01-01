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Затмение
Затмение, 2015: актеры и роли
Regression
Затмение
2015 / Испания / Канада
Трейлер
6.2
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 5.6
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Затмение, 2015: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Алехандро Аменабар
Alejandro Amenabar
В ролях
Итан Хоук
Ethan Hawke
Эмма Уотсон
Emma Watson
Дэвид Тьюлис
David Thewlis
Аарон Эшмор
Aaron Ashmore
Девон Бостик
Devon Bostick
Давид Денсик
David Dencik
Питер МакНейлл
Лотер Блюто
Lothaire Bluteau
Дейл Дикки
Dale Dickey
Аарон Абрамс
Aaron Abrams
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