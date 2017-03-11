Оповещения от Киноафиши
4.2
Рейтинг IMDb: 4.3
2 постера
Вторжение пришельцев: S.U.M.1
Вторжение пришельцев: S.U.M.1
Sum1
18+
фантастика
Страна
Германия
Продолжительность
1 час 32 минуты
Год выпуска
2016
Премьера в мире
11 марта 2017
Дата выхода
7 декабря 2017
Германия
17 июня 2017
Китай
11 марта 2017
Япония
Бюджет
$1 000 000
Производство
Syrreal Entertainment
Другие названия
Sum1, Alien Invasion: S.U.M.1, EXO エクソ, Invazija vanzemaljaca: S.U.M.1, Inwazja obcych, S.U.M.1, Sum 1, Uzaylı İstilası: S.U.M.1, Вторжение пришельцев: S.U.M.1
В ролях
Иван Реон
Андре Хеннике
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Вторжение пришельцев: S.U.M.1
4.9
За пределами
(2017)
5.9
Затмение
(2015)
5.1
Воздух
(2015)
4.2
Отладка (Дебаг)
(2014)
Рейтинг фильма
4.2
Оцените
11
голосов
4.3
IMDb
