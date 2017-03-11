Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Вторжение пришельцев: S.U.M.1
Вторжение пришельцев: S.U.M.1

Sum1 18+
Напомним о выходе в прокат
Страна Германия
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2016
Премьера в мире 11 марта 2017
Дата выхода
7 декабря 2017 Германия
17 июня 2017 Китай
11 марта 2017 Япония
Бюджет $1 000 000
Производство Syrreal Entertainment
Другие названия
Sum1, Alien Invasion: S.U.M.1, EXO エクソ, Invazija vanzemaljaca: S.U.M.1, Inwazja obcych, S.U.M.1, Sum 1, Uzaylı İstilası: S.U.M.1, Вторжение пришельцев: S.U.M.1
В ролях
Иван Реон
Иван Реон
Андре Хеннике
Андре Хеннике
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

4.2
11 голосов
4.3 IMDb
Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
