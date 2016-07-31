Наша рецензия

Когда его спрашивали, каким он видит себя, он всегда отвечал: «Я Калибан». Уродец-дикарь из шекспировской «Бури» - отверженный и одинокий. Изгой. Хотя внешне Томас Вулф казался вполне милым парнем. Пусть и немного нервным. Из тех, про кого говорят – «не в себе». Хотя как тут остаться «в себе», когда твой роман не хочет печатать никто. Ни одно издательство – все отказались. Осталось только одно – то, где работал Макс Перкинс…