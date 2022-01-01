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Гений Гений
Киноафиша Фильмы Гений Гений, 2016: актеры и роли
Genius Гений 2016 / США
7.4 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Гений, 2016: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Майкл Грандадж Майкл Грандадж Michael Grandage
В ролях
Колин Ферт Колин Ферт Colin Firth Джуд Лоу Джуд Лоу Jude Law Николь Кидман Николь Кидман Nicole Kidman Лора Линни Лора Линни Laura Linney Доминик Уэст Доминик Уэст Dominic West Ванесса Кирби Ванесса Кирби Vanessa Kirby Гай Пирс Гай Пирс Guy Pearce
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