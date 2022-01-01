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Гений
Гений, 2016: актеры и роли
Genius
Гений
2016 / США
Трейлер
7.4
Оцените
16
голосов
Рейтинг IMDb: 6.5
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Гений, 2016: актеры и роли
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Режиссер
Майкл Грандадж
Michael Grandage
В ролях
Колин Ферт
Colin Firth
Джуд Лоу
Jude Law
Николь Кидман
Nicole Kidman
Лора Линни
Laura Linney
Доминик Уэст
Dominic West
Ванесса Кирби
Vanessa Kirby
Гай Пирс
Guy Pearce
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