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Наргиз Закирова
Nargiz Zokirova
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Наргиз Закирова
Наргиз Закирова
Nargiz Zokirova
Дата рождения
6 октября 1971
Возраст
54 года
Знак зодиака
Весы
Место рождения
Ташкент, Узбекистан
Актерское амплуа
Актер озвучки
Популярные фильмы
5.5
Три богатыря. Ход конем
(2014)
Фильмография Наргиз Закирова
5.5
Три богатыря. Ход конем
Tri bogatyrya: Khod konem
анимация
2014, Россия
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