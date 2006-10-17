Оповещения от Киноафиши
Постер фильма В тылу врага 2: Ось зла
Постер фильма В тылу врага 2: Ось зла
4.8 Рейтинг IMDb: 4.5
2 постера
В тылу врага 2: Ось зла

В тылу врага 2: Ось зла

Behind Enemy Lines II: Axis of Evil 18+
О фильме

Американский спутник обнаруживает на территории Северной Кореи ракетные установки, способные уничтожить любую часть США. Руководитель спецподразделения ВМФ, лейтенант Бобби Джеймс вместе со своими бойцами отправляется в стан врага, чтобы провести беспрецедентную операцию по разоружению.

Страна США
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2006
Премьера онлайн 17 января 2007
Премьера в мире 17 октября 2006
17 октября 2006 Бразилия
17 октября 2006 США
MPAA R
Производство BUFO, Twentieth Century Fox
Другие названия
Behind Enemy Lines II: Axis of Evil, Atrás das Linhas do Inimigo II: Eixo do Mal, Atrás das Linhas Inimigas II: O Eixo do Mal, Behind Enemy Lines 2: Axis of Evil, Behind Enemy Lines II: Land of the Morning Calm, Đằng Sau Chiến Tuyến 2: Trục Quỷ, Derrières les lignes ennemies II - L'axe du mal, Detrás de las líneas enemigas II - El eje del mal, Dietro le linee nemiche II - L'asse del male, Düşman Hattı 2: Felaket Ekseni, Ellenséges terület 2: Az ördög tengelye, En territoire ennemi II, Im Fadenkreuz II - Achse des Bösen, Iza neprijateljskih linija 2, Poshte Khotoote Doshman 2: Mehvare Shararat, Rere les línies enemigues 2, Se ehthriko edafos II, Tras la línea enemiga II: El eje del mal, Už priešo linijos 2. Blogio ašis, Vaenlase tagalas 2, Vihollisen keskellä 2 - pahuuden akseli, Vihollisen keskellä 2: Pahuuden akseli, Vihollisen keskellä II: Pahuuden akseli, Za linią wroga II: Oś zła, Za nepřátelskou linií 2: Osa zla, Σε εχθρικό έδαφος II, В тила на врага II: Оста на злото, В тылу врага II: Ось зла, У тилу ворога 2: Вісь зла, エネミー・ライン2 北朝鮮への潜入, 深入敌后2, 深入敌后2：邪恶轴心
Джеймс Додсон
Николас Гонсалес
Николас Гонсалес
Мэтт Бушнелл
Бен Кросс
Бен Кросс
4.8
4.5 IMDb
Сколько сезонов и серий в «Мистер Ноготь»: включила на замену мрачным детективам и не пожалела – цепляет с первых минут
