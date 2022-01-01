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Николас Гонсалес

Nicholas Gonzalez
Николас Гонсалес
Николас Гонсалес Nicholas Gonzalez
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Дата рождения
3 января 1976
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер, Продюсер
Место рождения
Сан-Антонио, Техас, США
Рост
178 см
Биография Николаса Гонсалеса

Николас Гонсалес – американский актер, родился 3 января 1976 года. Все детство провел в Техасе. В школе Николас много учился, чтобы поступить в престижный Стенфордский университет, планировал работать в банке или сфере консалтинга. Во время учебы у него получилось выиграть грант и провести два семестра в Оксфорде. А для того, чтобы написать диссертацию по «Улиссу» Джойса, несколько месяцев посещал Тринити-колледж в Дублине. В итоге получил степень бакалавра искусства.

Актером стал случайно: выбрал в качестве дополнительного предмета курс импровизации и стал играть в студенческом театре. Его монолог в спектакле так понравился профессору, что она предложила попробовать себя в профессиональном театре и познакомила с театральными кругами Сан-Франциско.

Вдохновленный молодой актер в 1998 году переезжает в Лос-Анджелес и начинает играть небольшие эпизодические роли в сериалах. За пару лет его начали узнавать, а фильмы с его участием показали на фестивале «Сандэнс» и в Каннах.

Свою первую главную роль он получил в 2000 году в сериале «Бульвар «Воскрешение», где сыграл студента-медика, вынужденного выступать на боксерском ринге.

В 2017 году Николас вновь вернулся к амплуа врача. В сериале «Хороший доктор» его персонаж – гениальный хирург, страстно влюбленный в свою работу, и в какой-то степени антагонист главного героя.

Интересные факты о Николасе Гонсалесе
  • Мог стать профессиональным военным: после школы ему предложили государственную стипендию для поступления в академию Вест-Поинт;
  • Его отец и брат – хирурги, поэтому ему особо удаются роли врачей, а заучивание медицинских терминов не вызывает сложностей, как у других актеров;
  • В начале карьеры использовал среднее имя Эдвард вместо фамилии, тем самым пытался скрыть свои мексиканские корни;
  • Снимался не только для телеэкранов: с помощью технологии захвата движения стал прототипом персонажа Ника Мендозы в видеоигре Battlefield: Hardline;
  • В школе активно занимался спортом, даже занял первое место на первенстве штата по бегу;
  • Его родители – мигранты из Мексики — дома говорили только на испанском, поэтому он рос в мультиязычной среде.
Фильмография Николаса Гонсалеса
Судная ночь 2
Судная ночь 2
ужасы, боевик, триллер 2014, США
7.0
S.W.A.T.: Огненная буря
S.W.A.T.: Огненная буря
боевик 2011, США
6.0
В тылу врага 2: Ось зла
В тылу врага 2: Ось зла
боевик, триллер 2006, США
5.0
Анаконда 2: Охота за Проклятой орхидеей
Анаконда 2: Охота за Проклятой орхидеей
ужасы, приключения, драма, фантастика, триллер 2004, США
4.0
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