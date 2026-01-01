Николас Гонсалес – американский актер, родился 3 января 1976 года. Все детство провел в Техасе. В школе Николас много учился, чтобы поступить в престижный Стенфордский университет, планировал работать в банке или сфере консалтинга. Во время учебы у него получилось выиграть грант и провести два семестра в Оксфорде. А для того, чтобы написать диссертацию по «Улиссу» Джойса, несколько месяцев посещал Тринити-колледж в Дублине. В итоге получил степень бакалавра искусства.

Актером стал случайно: выбрал в качестве дополнительного предмета курс импровизации и стал играть в студенческом театре. Его монолог в спектакле так понравился профессору, что она предложила попробовать себя в профессиональном театре и познакомила с театральными кругами Сан-Франциско.

Вдохновленный молодой актер в 1998 году переезжает в Лос-Анджелес и начинает играть небольшие эпизодические роли в сериалах. За пару лет его начали узнавать, а фильмы с его участием показали на фестивале «Сандэнс» и в Каннах.

Свою первую главную роль он получил в 2000 году в сериале «Бульвар «Воскрешение», где сыграл студента-медика, вынужденного выступать на боксерском ринге.

В 2017 году Николас вновь вернулся к амплуа врача. В сериале «Хороший доктор» его персонаж – гениальный хирург, страстно влюбленный в свою работу, и в какой-то степени антагонист главного героя.