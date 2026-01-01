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Николас Гонсалес 3 фотографии
Николас Гонсалес Nicholas Gonzalez
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Николас Гонсалес

Nicholas Gonzalez

Дата рождения
3 января 1976
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер, Продюсер
Место рождения
Сан-Антонио, Техас, США
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой боевиков, Герой триллеров

Биография Николаса Гонсалеса

Николас Гонсалес – американский актер, родился 3 января 1976 года. Все детство провел в Техасе. В школе Николас много учился, чтобы поступить в престижный Стенфордский университет, планировал работать в банке или сфере консалтинга. Во время учебы у него получилось выиграть грант и провести два семестра в Оксфорде. А для того, чтобы написать диссертацию по «Улиссу» Джойса, несколько месяцев посещал Тринити-колледж в Дублине. В итоге получил степень бакалавра искусства.

Актером стал случайно: выбрал в качестве дополнительного предмета курс импровизации и стал играть в студенческом театре. Его монолог в спектакле так понравился профессору, что она предложила попробовать себя в профессиональном театре и познакомила с театральными кругами Сан-Франциско.

Вдохновленный молодой актер в 1998 году переезжает в Лос-Анджелес и начинает играть небольшие эпизодические роли в сериалах. За пару лет его начали узнавать, а фильмы с его участием показали на фестивале «Сандэнс» и в Каннах.

Свою первую главную роль он получил в 2000 году в сериале «Бульвар «Воскрешение», где сыграл студента-медика, вынужденного выступать на боксерском ринге.

В 2017 году Николас вновь вернулся к амплуа врача. В сериале «Хороший доктор» его персонаж – гениальный хирург, страстно влюбленный в свою работу, и в какой-то степени антагонист главного героя.

Популярные фильмы

Хороший доктор 7.9
Хороший доктор (2017)
Отмена 7.8
Отмена (2019)
Гримм 7.7
Гримм (2011)

Фильмография Николаса Гонсалеса

Ла-Брея 5.5
Ла-Брея
драма, мистика 2021, США
Дунканвилль 6.3
Дунканвилль
комедия 2020, США
Отмена 7.8
Отмена
драма, комедия, фэнтези 2019, США
Хороший доктор 7.9
Хороший доктор
драма 2017, США
Радиоволна 7.4
Радиоволна
драма, криминал, фантастика 2016, США
Девственница 7.7
Девственница
драма, комедия, мелодрама 2014, США
Воскрешение 7.3
Воскрешение
драма, фантастика, детектив 2014, США
Флэш 7.4
Флэш
драма, боевик, фантастика 2014, США
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Интересные факты о Николасе Гонсалесе

  • Мог стать профессиональным военным: после школы ему предложили государственную стипендию для поступления в академию Вест-Поинт;
  • Его отец и брат – хирурги, поэтому ему особо удаются роли врачей, а заучивание медицинских терминов не вызывает сложностей, как у других актеров;
  • В начале карьеры использовал среднее имя Эдвард вместо фамилии, тем самым пытался скрыть свои мексиканские корни;
  • Снимался не только для телеэкранов: с помощью технологии захвата движения стал прототипом персонажа Ника Мендозы в видеоигре Battlefield: Hardline;
  • В школе активно занимался спортом, даже занял первое место на первенстве штата по бегу;
  • Его родители – мигранты из Мексики — дома говорили только на испанском, поэтому он рос в мультиязычной среде.

Фотографии Николаса Гонсалеса

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