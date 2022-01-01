Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Киле Санчес

Киле Санчес

Kiele Sanchez
Киле Санчес
Киле Санчес Kiele Sanchez
В избранное Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
13 октября 1977
Возраст
44 года
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актриса
Место рождения
Чикаго, Иллинойс, США
Рост
157 см
Биография Киле Санчес

Киле Санчес появилась на свет 13 октября 1977 года в Чикаго, расположенном в американском штате Иллинойс. У Санчес наполовину пуэрто-риканские, наполовину французские корни. Ее отец был агентом наездников на скачках, а кроме Киле в семье было еще трое детей.

Творческие способности проявились в Киле еще в школьные годы. Будущая актриса училась в высшей школе Гленбард Норт города Кэрол-Стрим. Там же она дебютировала на сцене: это была роль в школьной постановке «Гроздья гнева» по роману Джона Стейнбека.

В 2000 году Киле стала участницей конкурса на MTV «Хочу быть виджеем» и вошла в пятерку победителей. Ею заинтересовался агент, который предложил свои услуги. С его помощью Киле переехала в Лос-Анджелес, где начала появляться в эпизодах различных кинокартин. А широкую узнаваемость во всем мире Киле получила после участия в многосерийном проекте «Остаться в живых», а также в сериале «Королевство».

Киле состояла в браке с режиссером Заком Хелмом, однако в 2008 году они развелись. В конце 2012 года Киле снова связала себя супружескими узами с актером Заком Гилфордом. До свадьбы пара уже встречалась около двух лет, а в начале 2011 года актеры обручились.

29 ноября 2017 года Киле подарила супругу дочь, которую назвали Цеппелин Адель Гилфорд.

Интересные факты о Киле Санчес
  • В одной школе с Киле учился актер Билли Орган из Smashing Pumpinks.
  • Киле вошла в основной состав третьего сезона «Остаться в живых», однако спустя шесть серий ее героиню убили: поклонникам проекта очень не понравилась пара Паоло и Никки Фернандез, которую играла Киле.
  • Актриса достаточно миниатюрна: ее рост составляет 157 сантиметров.
  • В 2015 году появилась информация, что у Киле была беременность, в результате которой родился мертворожденный мальчик.
  • По словам актрисы, при подготовке к роли в «Королевстве» ей очень помог тот факт, что ее парень был большим фанатом смешанных единоборств, и потому она была вынуждена регулярно смотреть бои, которые впоследствии стали ее увлекать.
Фильмография Киле Санчес
Бенджи
Бенджи
криминал, драма, семейный 2018, США
6.0
Судная ночь 2
Судная ночь 2
ужасы, боевик, триллер 2014, США
7.0
30 дней ночи 2
30 дней ночи 2
триллер, ужасы 2010, США
4.0
Пожираемые заживо
Пожираемые заживо
ужасы, триллер 2008, США
5.0
Все фильмы
Related video
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Приложение киноафиши