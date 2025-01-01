CaliТы хорошо стреляешь. Думаю, ты либо коп, либо преступник, да?
SergeantА я думаю, ты либо заноза в моём заднице, либо заноза в моём заднице.
Big DaddyМы нашли твою машину, сержант. Твои номера сразу выдали тебя. Было легко понять, куда ты сегодня направляешься. Чёрт, я бы поступил так же. Негласное правило Чистки: не спасай жизни. Сегодня мы их лишаем. Мы делаем всё управляемым. К сожалению, граждане не убивают достаточно. Поэтому мы поднимаем планку, чтобы всё оставалось в балансе. Важная работа, которую выполняет NFFA, и нам нельзя позволять помехи. Никаких героев... ой, нет сэр... никаких героев. Надеюсь, ты чувствуешь себя очищенным. Благословенна Америка, возрожденная нация.
Carmelo JohnsПриготовьтесь кровью платить, богатые суки! Сейчас наше время!
[первые реплики]
Title CardАмерика. 2023 год. Безработица ниже 5%. Преступность практически отсутствует, а каждый год всё меньше людей живут за чертой бедности. И всё это благодаря...
Title CardСудной ночи: анархии.
CaliЯ тебя знаю. Ты как-то сказал, что рыночное мышление больше не будет держать американский народ в заторможенном состоянии. «Мы возмущены и мы идём в наступление.»
Papa Rico[читая за кадром]«Дорогие Ева и Кэли, моя самая большая боль — видеть, как две девочки, которых я так люблю, борются в этом мире. Я умираю, вы это знаете. Сегодня я стану мучеником ради богатой семьи. Они заплатили мне за эту услугу. 100 000 долларов будут переведены на ваши счета, мои дорогие. Берите их деньги. Переживите ночь и живите в безопасности. Я люблю вас.»
Shane[встречая мёртвого и подвешенного биржевого маклера]"Здесь висит биржевой маклер Дэвид Нойштадтер. Он украл наши пенсии. Теперь его нет." Может, Дэвид и заслужил это.
[Лиз смотрит на него]
ShaneПросто плохая шутка.
CaliЭто какая-то высокотехнологичная хрень. Слушай, кто-то вложил кучу бабок, чтобы устроить серьёзную Чистку. Смотри сюда. Они получают доступ к камерам наблюдения города. Видимо, ищут цели.
LizКамеры контроля движения под контролем правительства. Как они туда взломались? Кто эти люди?
CaliПожалуй, ты сама ответила на свой вопрос.
SergeantСмотри сюда. Седьмая улица. Это твоё здание?
SergeantВидишь тот дом на углу? Хозяин того дома убил моего сына 12 месяцев назад. Николас возвращался из школы и съехал с дороги. У того ублюдка уровень алкоголя в крови был в три раза выше нормы, но знаешь, его оправдали по формальностям, так что... он с женой и двумя детьми живут в том доме, как ни в чём не бывало. Две недели назад я пришёл сюда и вывел из строя его задний барьер. Вот что мы здесь и делаем. Я хочу, чтобы вы оба остались в машине, поняли меня? Не двигайтесь. Здесь вы в безопасности. Почти всё кончено.
LizО, ты собираешься использовать это оправдание всю оставшуюся жизнь?
ShaneНу, хотя бы эту ночь точно.
Deranged WomanЯ выполняю божью работу. Он использует землетрясение, вирус. Население под контролем. Толпа питается и процветает. Сегодня ночью я — этот вирус. Я — чёртова эпидемия в одном лице. И вы все на моём пути! Я — Святая Троица. О, я — Святая Троица. Я — Святая Троица. Я — Отец Х#н, Сын С#ки и Святой Б#ядь! И мой MP-9 с серебряными наконечниками. Правая рука свободного мира и левая рука Бога!
SergeantПосмотри на меня, посмотри на меня, посмотри на меня, посмотри на меня, посмотри мне в лицо. Ты меня помнишь? Посмотри мне в лицо. Знаешь, что ты у меня забрал? Ты забрал моего мальчика. Ты забрал моего мальчика. Ты забрал моего чёрт#вого мальчика. Ты забрал моего сына. Ты убил моего сына, ты, сук#р.
Warren GrassМне очень жаль.
SergeantПосмотри на меня, посмотри мне в лицо. Ты видел его, когда сбил? Ты видел его? Скажи, как он выглядит! Скажи, как он выглядел! Скажи, как он выглядит! Скажи, что видел его лицо, скажи, что видел его лицо. Ты заплатишь за то, что сделал со мной, за то, что сделал с моим мальчиком.
Warren GrassМне очень жаль за то, что я сделал.
CaliТы здесь, чтобы сделать это, да? Чтобы Пуржить? Вот что... вот что тебе нужно сделать позже, да? Что ты собираешься делать?
SergeantСтоп. Новые правила. Заткнись. Все, заткнитесь.
CaliЯ перестану говорить, потому что ты ведёшь себя, как и###л, понял? Не потому что ты сказал мне заткнуться.
Carmelo JohnsСвиньи из НФФА не правы. Они чёртовски не правы! Получение прибыли — не суть демократии. Проснитесь, люди. Проснитесь! Пора занять позицию. Сегодня ночью мы напишем наше послание кровью. Их кровью!