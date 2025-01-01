Eva Sanchez Ты хочешь сказать нам, что мы здесь делаем?

Sergeant Видишь тот дом на углу? Хозяин того дома убил моего сына 12 месяцев назад. Николас возвращался из школы и съехал с дороги. У того ублюдка уровень алкоголя в крови был в три раза выше нормы, но знаешь, его оправдали по формальностям, так что... он с женой и двумя детьми живут в том доме, как ни в чём не бывало. Две недели назад я пришёл сюда и вывел из строя его задний барьер. Вот что мы здесь и делаем. Я хочу, чтобы вы оба остались в машине, поняли меня? Не двигайтесь. Здесь вы в безопасности. Почти всё кончено.

Cali Не надо, пожалуйста.

Sergeant Отпусти мою руку.

Cali Ты можешь остаться здесь с нами. А мы уедем, и всё будет нормально.

Sergeant Отпусти мою руку. Отпусти мою руку.

Cali Нет, пожалуйста. Я знаю. Мне так жаль. Мне так жаль из-за того, что случилось с твоим сыном.