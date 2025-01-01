Меню
Киноафиша Фильмы Судная ночь 2 Цитаты из фильма Судная ночь 2

Цитаты из фильма Судная ночь 2

Carmelo Johns К чёрту Новых Отцов-Основателей!
[стреляет вверх]
Carmelo Johns К чёрту вас! К чёрту ваши деньги! И к чёрту эту Чистку!
Cali Как тебя зовут?
Sergeant Тсс.
Cali Ты хорошо стреляешь. Думаю, ты либо коп, либо преступник, да?
Sergeant А я думаю, ты либо заноза в моём заднице, либо заноза в моём заднице.
Big Daddy Мы нашли твою машину, сержант. Твои номера сразу выдали тебя. Было легко понять, куда ты сегодня направляешься. Чёрт, я бы поступил так же. Негласное правило Чистки: не спасай жизни. Сегодня мы их лишаем. Мы делаем всё управляемым. К сожалению, граждане не убивают достаточно. Поэтому мы поднимаем планку, чтобы всё оставалось в балансе. Важная работа, которую выполняет NFFA, и нам нельзя позволять помехи. Никаких героев... ой, нет сэр... никаких героев. Надеюсь, ты чувствуешь себя очищенным. Благословенна Америка, возрожденная нация.
Carmelo Johns Приготовьтесь кровью платить, богатые суки! Сейчас наше время!
[первые реплики]
Title Card Америка. 2023 год. Безработица ниже 5%. Преступность практически отсутствует, а каждый год всё меньше людей живут за чертой бедности. И всё это благодаря...
Title Card Судной ночи: анархии.
Cali Я тебя знаю. Ты как-то сказал, что рыночное мышление больше не будет держать американский народ в заторможенном состоянии. «Мы возмущены и мы идём в наступление.»
Carmelo Johns Приятно познакомиться и тебе, юная леди.
Eva Sanchez Здесь их много.
Carmelo Johns Да ну, нас ещё больше. Мы злее. Им пора почувствовать, что это такое. Изменения приходят только тогда, когда льётся их кровь.
Cali Я пойду позову папу на ужин.
Eva Sanchez Он сказал, не беспокоить его.
Cali Да. Я просто хочу проверить, не спит ли он.
[уходя]
Cali Мама!
Eva Sanchez Что? Что случилось?
Cali Мама, иди сюда!
Eva Sanchez Что не так? Где папа?
Cali [показывая ей записку, которую он оставил] Посмотри на это.
Eva Sanchez Что это такое?
Papa Rico [читая за кадром] «Дорогие Ева и Кэли, моя самая большая боль — видеть, как две девочки, которых я так люблю, борются в этом мире. Я умираю, вы это знаете. Сегодня я стану мучеником ради богатой семьи. Они заплатили мне за эту услугу. 100 000 долларов будут переведены на ваши счета, мои дорогие. Берите их деньги. Переживите ночь и живите в безопасности. Я люблю вас.»
Shane [встречая мёртвого и подвешенного биржевого маклера] "Здесь висит биржевой маклер Дэвид Нойштадтер. Он украл наши пенсии. Теперь его нет." Может, Дэвид и заслужил это.
[Лиз смотрит на него]
Shane Просто плохая шутка.
Cali Это какая-то высокотехнологичная хрень. Слушай, кто-то вложил кучу бабок, чтобы устроить серьёзную Чистку. Смотри сюда. Они получают доступ к камерам наблюдения города. Видимо, ищут цели.
Liz Камеры контроля движения под контролем правительства. Как они туда взломались? Кто эти люди?
Cali Пожалуй, ты сама ответила на свой вопрос.
Sergeant Смотри сюда. Седьмая улица. Это твоё здание?
Eva Sanchez Да, но почему оно весь в красном?
Sergeant Тебя кто-то пометил, вместе со всеми этими зданиями. Вот здесь, вот здесь. По всему городу.
Eva Sanchez Вокруг всех этих кварталов. Пожалуй, ты была права, Кэли.
Cali Слушай, я говорю тебе, это Новые Основатели. Правительство...
Shane Грузовик хреновый.
Sergeant Не заводится?
Shane Нет, движок, похоже, совсем сдох.
Cali [видит логотип, нарисованный на кирпичной стене] Смотри сюда. Это метка Кармело, мама. Я говорил папе, что он настоящий. Его команда этих у#б#ков прикончила.
Eva Sanchez Ты хочешь сказать нам, что мы здесь делаем?
Sergeant Видишь тот дом на углу? Хозяин того дома убил моего сына 12 месяцев назад. Николас возвращался из школы и съехал с дороги. У того ублюдка уровень алкоголя в крови был в три раза выше нормы, но знаешь, его оправдали по формальностям, так что... он с женой и двумя детьми живут в том доме, как ни в чём не бывало. Две недели назад я пришёл сюда и вывел из строя его задний барьер. Вот что мы здесь и делаем. Я хочу, чтобы вы оба остались в машине, поняли меня? Не двигайтесь. Здесь вы в безопасности. Почти всё кончено.
Cali Не надо, пожалуйста.
Sergeant Отпусти мою руку.
Cali Ты можешь остаться здесь с нами. А мы уедем, и всё будет нормально.
Sergeant Отпусти мою руку. Отпусти мою руку.
Cali Нет, пожалуйста. Я знаю. Мне так жаль. Мне так жаль из-за того, что случилось с твоим сыном.
Sergeant [крик] Отпусти мою руку!
Sergeant У нас теперь два комплекта глаз, понял? Надевай их.
[передаёт Лиз пару очков ночного видения и пистолет]
Sergeant Я вырубил четырёх этих у#б#ков. Осталось трое. Заряжено. Целишь — стреляешь.
Liz Кто-то идёт прямо на нас.
Sergeant Освети его.
Eva Sanchez [в квартире у друга] Я не знаю, как тебя отблагодарить.
Sergeant Ладно, если ты просто скажешь ей, что мне сейчас нужна машина, было бы здорово.
Eva Sanchez Я знаю, что ты собираешься сделать сегодня ночью. Ты собираешься выйти и убить того, кто тебя обидел. Ты веришь в эту ночь, не так ли?
Sergeant Думаю, тебе стоит просто позаботиться о дочери. Она особенная, и тебе очень повезло. А мне нужна машина.
Eva Sanchez Машины нет.
Sergeant Что?
Eva Sanchez Прости, машины нет. Но мы нуждались в тебе.
Sergeant А мне нужна была машина.
Eva Sanchez Я... я сделал то, что должен был. Ради дочери.
Sergeant Я делал это ради сына. И я доверял тебе. Ты даже не представляешь, что могла у меня отнять сегодня ночью.
Cali Я не понимаю.
Eva Sanchez Вот как богачи устраивают Чистку, детка. Они покупают бедных и больных, приводят их к себе домой и убивают там, где им безопасно.
Cali О боже. Именно как говорил Кармело. Зачем Папа так поступит? Я не понимаю, почему он так сделал. Он... ладно, должно быть, он оставил что-то, что поможет нам узнать, куда он пошёл.
Eva Sanchez Кэли.
Cali Например, его... телефон. Надо позвонить на его телефон.
Eva Sanchez Кэли.
Cali Мы можем его остановить.
[она видит его бумажник, часы и телефон на комоде]
Eva Sanchez Кэли...
Cali Ладно, это нормально. Мы можем что-то с этим сделать. Не знаю что, но мы можем.
Eva Sanchez Кэли, перестань. Просто перестань. Его нет. Его нет.
Sergeant Выйди из машины. Оставь ключи и выходи из машины. Выйди из машины!
Old Elegant Woman [он держит на неё пистолет] О! О, Боже, нет! Нет, не стреляй в меня. Нет. Нет, не стреляй в меня.
Sergeant Смотри на меня!
Old Elegant Woman Пожалуйста, не стреляй в меня.
Sergeant Ты не заслуживаешь жить, ты п#д#р. Ты меня помнишь, понял? Ты меня помнишь. Беги. Беги! Беги! Быстрее!
Shane [после того, как его подстрелили] Он не врал. Эта хрень реально больно.
Liz Ой, извини. Ты меня до жути напугал. Я думала, что теряю тебя. Но всё равно считаю, что надо сказать твоей сестре.
Shane [через мгновение он понимает, что она дразнит его] Ты му#ак.
Liz [смеётся] Прости.
Shane Это не смешно.
Liz Прости.
Shane Нет, меня подстрелили.
Liz О, ты собираешься использовать это оправдание всю оставшуюся жизнь?
Shane Ну, хотя бы эту ночь точно.
Deranged Woman Я выполняю божью работу. Он использует землетрясение, вирус. Население под контролем. Толпа питается и процветает. Сегодня ночью я — этот вирус. Я — чёртова эпидемия в одном лице. И вы все на моём пути! Я — Святая Троица. О, я — Святая Троица. Я — Святая Троица. Я — Отец Х#н, Сын С#ки и Святой Б#ядь! И мой MP-9 с серебряными наконечниками. Правая рука свободного мира и левая рука Бога!
Shane Кто-нибудь ещё интересуется этим парнем?
Liz Я просто рад, что он с нами.
Shane Да, я тоже. Но мы все застряли здесь, а он выбрал быть здесь. Значит, он Пургер.
Sergeant Эй. Пошли.
Eva Sanchez Ты хочешь сказать, что нам не стоит ему доверять? Он спас нам жизнь.
Shane Я лишь говорю, что он здесь, вооружён до зубов, в ночь Пурга, добровольно. Значит, он замышляет что-то гадкое.
Sergeant Я тебя слышу.
Sergeant Посмотри на меня, посмотри на меня, посмотри на меня, посмотри на меня, посмотри мне в лицо. Ты меня помнишь? Посмотри мне в лицо. Знаешь, что ты у меня забрал? Ты забрал моего мальчика. Ты забрал моего мальчика. Ты забрал моего чёрт#вого мальчика. Ты забрал моего сына. Ты убил моего сына, ты, сук#р.
Warren Grass Мне очень жаль.
Sergeant Посмотри на меня, посмотри мне в лицо. Ты видел его, когда сбил? Ты видел его? Скажи, как он выглядит! Скажи, как он выглядел! Скажи, как он выглядит! Скажи, что видел его лицо, скажи, что видел его лицо. Ты заплатишь за то, что сделал со мной, за то, что сделал с моим мальчиком.
Warren Grass Мне очень жаль за то, что я сделал.
Cali Ты здесь, чтобы сделать это, да? Чтобы Пуржить? Вот что... вот что тебе нужно сделать позже, да? Что ты собираешься делать?
Sergeant Стоп. Новые правила. Заткнись. Все, заткнитесь.
Cali Я перестану говорить, потому что ты ведёшь себя, как и###л, понял? Не потому что ты сказал мне заткнуться.
Carmelo Johns Свиньи из НФФА не правы. Они чёртовски не правы! Получение прибыли — не суть демократии. Проснитесь, люди. Проснитесь! Пора занять позицию. Сегодня ночью мы напишем наше послание кровью. Их кровью!
Eva Sanchez Кто, чёрт возьми, ты такой?
The Stranger Никто особенный. Просто люди, которые не совсем согласны с Чисткой, вот и всё.
Cali [узнавая логотип на его ремне для оружия] Ты с Кармело Джонсом.
The Stranger Да.
Liz Здесь так тихо.
Sergeant Деловой район всегда тихий в ночь Чистки. Банки переводят свои деньги, так что здесь никого нет.
Sergeant [перевязывание раны Шейна после того, как его ранили] Сначала отвези его в больницу, как только это закончится.
Liz Да.
Sergeant Будет больно, как чёрт, но ты поправишься.
Shane Спасибо.
Liz Я тебе очень благодарна.
Sergeant Вот что бывает, когда геройствуешь.
Sergeant [после смерти Шейна] Нужно идти. Посмотри на меня. Его нет. Пошли.
Liz Я хочу Чистку.
The Stranger Слушай, мы с ней разберёмся.
Sergeant Ты уверен?
The Stranger [Кармело кивает] Иди. Мы справимся.
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Майкл Кеннет Уильямс
Майкл Кеннет Уильямс
Michael Kenneth Williams
Зои Борд
Zoë Soul Paris
Фрэнк Грилло
Фрэнк Грилло
Frank Grillo
Джек Конли
Jack Conley
Кармен Эджого
Кармен Эджого
Carmen Ejogo
Джон Бисли
John Beasley
Зэк Гилфорд
Zach Gilford
Киле Санчес
Киле Санчес
Kiele Sanchez
Джудит МакКоннелл
Judith McConnell
Карла Хименес
Карла Хименес
Carla Jimenez
Брэндон Кинер
Brandon Keener
Эдвин Ходж
Эдвин Ходж
Edwin Hodge
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Иван Семёнов. Первый поцелуй
Иван Семёнов. Первый поцелуй
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
