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Мачо и ботан 2
Отзывы о фильме «Мачо и ботан 2»
22 Jump Street
Мачо и ботан 2
2014 / США
Трейлер
6.8
Оцените
28
голосов
Рейтинг IMDb: 7
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PiroJok
16 февраля 2016, 15:19
Глупая преглупая комедия, увы. Ни разу не засмеялась, даже не ухмыльнулась, юмор прям совсем для дебилов. Над первой частью хохотала умирала, всем друзьям насоветовала, правда они, гхмм, не прониклись. Но там была феерия, здесь тухляк. Только из-за любви к Ченингу
3/10
16 февраля 2016, 15:19
0
0
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Bbbugl
17 февраля 2016, 00:00
Типичная дебиловатая амер.комедия,коих штампуют ежегодно десятками.Сюжетные повороты предсказуемы,игра актеров второго плана отвратительна.Татум и Хилл не спасают это несмешное представление.Так....малолетки могут погыкать...не более
17 февраля 2016, 00:00
0
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fanbunga
17 февраля 2016, 15:48
Ну, я видимо сочувствующий гей, потому что фильм понравился.
Легкий, летний, отдыхательный и расслабляющий.
Парочка Татум и Хилл супер. Реально дуэт, хороший.
Фильм ни на минуту не делается серьезным, это один сплошной стеб, искать в нем какой-то посыл и пропаганду - только время терять.
17 февраля 2016, 15:48
0
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Lil
17 февраля 2016, 15:48
Ответ на сообщение linkor от 04/07/2014 - 12:09:33
вай вай вай какие мы нежные. Это не Виталик Милонов случаем?
17 февраля 2016, 15:48
0
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Lil
17 февраля 2016, 15:48
Ладно. Напишу свое мнение. Вчера побывала. Пропаганды никакой не узрела (почему отечественному зрителю кругом она мерещится не понятно, предполагалось, что фильм явно не о послушниках церкви) кроме кучи идиотских шуток ниже пояса и прочей неинтересной фигни. Фильм - полная лажа! Все шутки уже не новы и высосаны из пальца. Татум невероятно скучен, одно и то же выражение лица, короче, в роли комедийного актера он очень слаб. Джона Хилл - другое дело, он профи, но и он не спас настолько унылый фильм. Короче, не тратьте свое время. Ходили поздно, большая часть зала была школота, которая надеялась нахвататься пошлых шуток и поржать, но и она, похоже, осталась разочарованна. Никто почти не смеялся... ✊
17 февраля 2016, 15:48
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Легкий, летний, отдыхательный и расслабляющий.
Парочка Татум и Хилл супер. Реально дуэт, хороший.
Фильм ни на минуту не делается серьезным, это один сплошной стеб, искать в нем какой-то посыл и пропаганду - только время терять.
вай вай вай какие мы нежные. Это не Виталик Милонов случаем?
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