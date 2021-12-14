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Николай Наумов
Николай Наумов
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Николай Наумов
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Дата рождения
28 февраля 1982
Возраст
40 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актер
Биография Николай Наумов
Родился 28 февраля 1982 года. Пермь, СССР.
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Фильмография Николай Наумов
Яйцо Фаберже
комедия
2022, Россия
0.0
Реальные пацаны против зомби
комедия
2020, Россия
4.0
Васенин
документальный
2015, Россия / Франция
7.0
Друзья друзей
комедия
2014, Россия
5.0
Корпоратив
комедия
2014, Россия
3.0
Няньки
комедия
2012, Россия
7.0
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Николай Наумов организовывает ограбление в трейлере комедии «Яйцо Фаберже»
Звезда «Реальных пацанов» рассказал, почему ему понравился проект.
Написать
14 декабря 2021 16:50
В Перми начались съемки очередного сезона «Реальных пацанов»
В новом сезоне Колян напишет автобиографическую книгу.
Написать
21 июля 2021 15:40
ТНТ выпустил трейлер комедии «Реальные пацаны против зомби»
Премьера — 17 декабря.
Написать
26 ноября 2020 15:11
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