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Невероятное путешествие мистера Спивета
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The Young and Prodigious T.S. Spivet
Невероятное путешествие мистера Спивета
2013 / США / Франция / Канада
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6.6
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14
голосов
Рейтинг IMDb: 7
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Вся информация о фильме
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