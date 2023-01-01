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Невероятное путешествие мистера Спивета Невероятное путешествие мистера Спивета
Киноафиша Фильмы Невероятное путешествие мистера Спивета Невероятное путешествие мистера Спивета, 2013: актеры и роли
The Young and Prodigious T.S. Spivet Невероятное путешествие мистера Спивета 2013 / США / Франция / Канада
6.6 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Невероятное путешествие мистера Спивета, 2013: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Жан-Пьер Жене Жан-Пьер Жене Jean-Pierre Jeunet
В ролях
Хелена Бонем Картер Хелена Бонем Картер Helena Bonham Carter Роберт Мэйллет Джуди Дэвис Джуди Дэвис Judy Davis Каллум Кит Ренни Callum Keith Rennie Кайл Кэтлетт Кайл Кэтлетт Kyle Catlett Джулиан Ричингс Джулиан Ричингс Julian Richings Доминик Пинон Доминик Пинон Dominique Pinon Джейкоб Дейвис Jakob Davies Нив Уилсон Niamh Wilson
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