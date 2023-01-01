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Невероятное путешествие мистера Спивета
Невероятное путешествие мистера Спивета, 2013: актеры и роли
The Young and Prodigious T.S. Spivet
Невероятное путешествие мистера Спивета
2013 / США / Франция / Канада
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6.6
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14
голосов
Рейтинг IMDb: 7
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Невероятное путешествие мистера Спивета, 2013: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Жан-Пьер Жене
Jean-Pierre Jeunet
В ролях
Хелена Бонем Картер
Helena Bonham Carter
Роберт Мэйллет
Джуди Дэвис
Judy Davis
Каллум Кит Ренни
Callum Keith Rennie
Кайл Кэтлетт
Kyle Catlett
Джулиан Ричингс
Julian Richings
Доминик Пинон
Dominique Pinon
Джейкоб Дейвис
Jakob Davies
Нив Уилсон
Niamh Wilson
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