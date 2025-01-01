Меню
Цитаты из фильма Уцелевший

Shane Patton Объездил весь мир дважды. Поговорил с каждым по разу. Видел, как две киты тра**тся, побывал на трёх всемирных выставках. И даже знаю одного мужика в Таиланде с деревянным членом. Я толкал больше х***в, слаще и круче, чем любой другой продавец. Я — крепкий, волосатый, крутой стрелок-парашютист-диверсант. Нет ничего, что я не могу сделать. Нет неба слишком высокого, моря слишком бурного, киски слишком крепкой. Жизнь дала мне много уроков. Никогда не стреляй в человека с большим калибром из пистолета с маленьким калибром. Водил все виды грузовиков — двух-, четырёх-, шестиколёсные и эти большие, которые гнутся и «шшш шшш», когда жмёшь тормоз. Всякое дело, которое стоит делать — стоит делать на полную катушку. Умеренность — для трусов. Я — любовник, я — боец, я — ныряльщик из отряда ВМС UDT SEAL. Я могу пригласить на ужин, обнять, запутать и тихо улизнуть, когда заправка закончится. Так что, если ты готов к прыжку, лучше прыгай, потому что этот лягушонок уже был там, сделал это и собирается повторить. За работу, ребята.
Shane Patton Всё, что в жизни стоит делать, стоит делать с размахом. Умеренность — для трусов.
Matt 'Axe' Axelson [прицеливаясь в бойца Талибана] Ты можешь умереть за свою страну, а я буду жить за свою.
Marcus Luttrell [найдя потерянный пистолет в разгар боя] Видишь? Бог приглядывает за нами.
Michael Murphy Если это то, что происходит, когда Бог приглядывает за нами, то боюсь представить, что будет, когда Он разозлится.
Matt 'Axe' Axelson Если я умру, ты должен убедиться, что Синди знает, как сильно я её люблю.
Marcus Luttrell Она знает.
Matt 'Axe' Axelson И что я умер рядом с братьями — с полным, чёрт возьми, сердцем.
Matt 'Axe' Axelson Майки и Дэнни правда мертвы?
Marcus Luttrell Не знаю.
Matt 'Axe' Axelson Мы мертвы?
Marcus Luttrell Нет.
Matt 'Axe' Axelson У нас всё нормально, да?
Marcus Luttrell Чёрт возьми, да. Мы в порядке.
Shane Patton Я — любовник, я — боец, я — морской котик из отряда подводных диверсантов ВМС. Я угощу, развлечу, переплетусь с тобой и тихо уйду через черный ход, как только заправка закончится. Так что, если хочешь прыгать, прыгай — этот лягушонок уже был в деле и готов вернуться за добавкой.
Michael Murphy Маркус. Никогда не сдаётся.
Shane Patton Нет ничего, что я не смог бы сделать. Нет неба слишком высокого, нет моря слишком бурного, нет муфты слишком жёсткой.
Marcus Luttrell Правила ведения боя говорят, что мы не можем их трогать.
Matt 'Axe' Axelson Я понял. Но мне плевать. Мне не всё равно, мне не всё равно, мне не всё равно, мне не всё равно на тебя.
Matt 'Axe' Axelson Они правда стреляли мне в еб#нную голову?
Marcus Luttrell Да, братан.
Matt 'Axe' Axelson [прицеливаясь в боевика Талибана] Я — жнец.
Marcus Luttrell Эй, Майки. Я почти готов пробить эту карту.
Michael Murphy Давай.
Marcus Luttrell Маркус Луттрелл. Это не нож, это чёртов утёнок!
Marcus Luttrell Если я не вернусь домой, не вернёшься домой и ты.
[последние слова]
Marcus Luttrell Ты никогда не выпадаешь из боя.
Shane Patton Я крепкий орешек с волосатой грудью, стрелок, парашютист и подрывник с двойным зарядом.
Marcus Luttrell [рассказчик] В нас бушует шторм. Я слышал, как многие из команды говорили об этом. Огонь. Река. Движение. Неукротимое желание идти дальше и сильнее, чем кто-либо мог себе представить. Мы толкали себя в те холодные, тёмные уголки, где живут плохие вещи. Где плохие вещи сражаются. Мы хотели эту битву на максимальной громкости. Громкую битву. Самую громкую, холодную, тёмную и неприятную из всех неприятных битв.
Danny Dietz Чёрт возьми, посмотри на них, чувак. Они нас чёрт возьми ненавидят.
Matt 'Axe' Axelson Эй, эй, ты только что сорвал джекпот.
Erik Kristensen Мы знаем, что Шах убил четырнадцать морпехов в прошлый вторник в Кандагаре. Мы только что скачали это видео с трёх разных талибских сайтов. Настанет действительно славный день, когда Ахмад Шах и его приятель Тарак перестанут быть членами нашего человеческого сообщества.
Erik Kristensen Пошли, ребята. Все. Давайте двигаться. Действительно двигаться.
Michael Murphy Они продают арабских лошадей?
Marcus Luttrell Во-первых, это не арабская лошадь, понял? Это арабская порода.
Michael Murphy Арабская.
Marcus Luttrell Ты... ты из Нью-Йорка, да?
Michael Murphy Сколько стоит арабская лошадь?
Marcus Luttrell Это арабская лошадь.
Michael Murphy Сколько стоит арабская лошадь?
Marcus Luttrell Не меньше пятнадцати тысяч.
[повторяющаяся реплика]
Marcus Luttrell Зачем ты так со мной?
Michael Murphy Сейчас с нами свяжутся!
[повторяющаяся реплика]
Matt 'Axe' Axelson Голова вниз! Голова вниз!
Matt 'Axe' Axelson Знаешь, это начинает походить на проклятую операцию.
Marcus Luttrell Это не проклятая операция. Нет никаких проклятий. Это просто Афганистан, вот и всё.
Matt 'Axe' Axelson [после прыжка со скалы] Это было отстойно.
Marcus Luttrell Отступаем!
Michael Murphy [видя край обрыва] Ты хочешь сказать, упадём?
Marcus Luttrell Да!
[первые реплики]
Seal Instructor [вытащив из воды измотанного курсанта] Шесть умножить на три?
Seal Trainee [стонет]
Seal Instructor Давай, давай, давай... Давай.
Seal Trainee Восемнадцать.
Seal Instructor Ох!
Michael Murphy *Чёрт.* Связь просто отвратительная.
Marcus Luttrell Ну, можем поджечь этих козлов и дымовой сигналом выбраться отсюда.
Danny Dietz Да, я мог бы сходить в деревню и попросить у них телефон.
Marcus Luttrell Ты там можешь натворить с плиткой что-то интересное, брат. Афганская земля — коричневый, козья шкура — блонд. Чёрт, ей это понравится гораздо больше, чем... как там? Чёртов мёд с кремом?
Marcus Luttrell Похоже, у нас будет неплохой стрелялки.
Michael Murphy Принял.
Marcus Luttrell Похоже, я проголосовал не так.
Michael Murphy Отрицательно. Мы только что получили возможность жёстко вступить в контакт с противником спереди с другой стороны. Отличная работа.
Danny Dietz Мы делаем то, что должны делать
