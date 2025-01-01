Shane PattonОбъездил весь мир дважды. Поговорил с каждым по разу. Видел, как две киты тра**тся, побывал на трёх всемирных выставках. И даже знаю одного мужика в Таиланде с деревянным членом. Я толкал больше х***в, слаще и круче, чем любой другой продавец. Я — крепкий, волосатый, крутой стрелок-парашютист-диверсант. Нет ничего, что я не могу сделать. Нет неба слишком высокого, моря слишком бурного, киски слишком крепкой. Жизнь дала мне много уроков. Никогда не стреляй в человека с большим калибром из пистолета с маленьким калибром. Водил все виды грузовиков — двух-, четырёх-, шестиколёсные и эти большие, которые гнутся и «шшш шшш», когда жмёшь тормоз. Всякое дело, которое стоит делать — стоит делать на полную катушку. Умеренность — для трусов. Я — любовник, я — боец, я — ныряльщик из отряда ВМС UDT SEAL. Я могу пригласить на ужин, обнять, запутать и тихо улизнуть, когда заправка закончится. Так что, если ты готов к прыжку, лучше прыгай, потому что этот лягушонок уже был там, сделал это и собирается повторить. За работу, ребята.
Matt 'Axe' Axelson[прицеливаясь в бойца Талибана]Ты можешь умереть за свою страну, а я буду жить за свою.
Marcus Luttrell[найдя потерянный пистолет в разгар боя]Видишь? Бог приглядывает за нами.
Michael MurphyЕсли это то, что происходит, когда Бог приглядывает за нами, то боюсь представить, что будет, когда Он разозлится.
Matt 'Axe' AxelsonЕсли я умру, ты должен убедиться, что Синди знает, как сильно я её люблю.
Shane PattonЯ — любовник, я — боец, я — морской котик из отряда подводных диверсантов ВМС. Я угощу, развлечу, переплетусь с тобой и тихо уйду через черный ход, как только заправка закончится. Так что, если хочешь прыгать, прыгай — этот лягушонок уже был в деле и готов вернуться за добавкой.
Shane PattonЯ крепкий орешек с волосатой грудью, стрелок, парашютист и подрывник с двойным зарядом.
Marcus Luttrell[рассказчик]В нас бушует шторм. Я слышал, как многие из команды говорили об этом. Огонь. Река. Движение. Неукротимое желание идти дальше и сильнее, чем кто-либо мог себе представить. Мы толкали себя в те холодные, тёмные уголки, где живут плохие вещи. Где плохие вещи сражаются. Мы хотели эту битву на максимальной громкости. Громкую битву. Самую громкую, холодную, тёмную и неприятную из всех неприятных битв.
Danny DietzЧёрт возьми, посмотри на них, чувак. Они нас чёрт возьми ненавидят.
Erik KristensenМы знаем, что Шах убил четырнадцать морпехов в прошлый вторник в Кандагаре. Мы только что скачали это видео с трёх разных талибских сайтов. Настанет действительно славный день, когда Ахмад Шах и его приятель Тарак перестанут быть членами нашего человеческого сообщества.
Erik KristensenПошли, ребята. Все. Давайте двигаться. Действительно двигаться.
Marcus LuttrellНу, можем поджечь этих козлов и дымовой сигналом выбраться отсюда.
Danny DietzДа, я мог бы сходить в деревню и попросить у них телефон.
Marcus LuttrellТы там можешь натворить с плиткой что-то интересное, брат. Афганская земля — коричневый, козья шкура — блонд. Чёрт, ей это понравится гораздо больше, чем... как там? Чёртов мёд с кремом?