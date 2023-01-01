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Уцелевший Уцелевший
Киноафиша Фильмы Уцелевший Награды и номинации фильма Уцелевший
Lone Survivor Уцелевший 2013 / США
7.0 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Награды и номинации фильма Уцелевший

Вся информация о фильме
Премия Гильдии киноактеров США 2014 Премия Гильдии киноактеров США 2014
Лучший каскадёрский ансамбль в игровом кино
Победитель
Оскар 2014 Оскар 2014
Лучшее сведение звука
Номинант
Лучший звуковой монтаж
Номинант
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2023, Россия, драма
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2023, США / Китай, фантастика, ужасы, боевик
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2023, США, приключения, анимация, комедия
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Два, три, демон, приди!
2023, Австралия, ужасы, триллер
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2023, Россия, комедия
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2023, Россия, драма, мелодрама
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