Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Эскортница"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Уцелевший
Отзывы о фильме «Уцелевший»
Lone Survivor
Уцелевший
2013 / США
Трейлер
7.0
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 7.5
Написать отзыв
Смотреть онлайн
Смотреть онлайн
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Награды
Трейлеры
Отзывы о фильме «Уцелевший»
Вся информация о фильме
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Уффф, давно я так не переживала.
Бен Фостер и Марк Уолберг просто красавцы.
"Морской бой"? не, не слышала✊
9/10
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
khaos11
2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Очередной америкосовский фильм для тех, кто за этих самых америкосов и ратует. Снято бодро и динамично, но этим Голливуд и славится. Но на кой хрен все это нужно, когда отклик в наших россеянских душах это не находит! Думаю, фильм соберет кассу: факин ура-патриотизм, епта!
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Да в принципе не плохо. У Берга так точно лучший фильм. 6\10✊
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Toporock
2 апреля 2015, 12:51
атака аткака атакат атакат! атака!
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
CMeTAHKA
2 апреля 2015, 12:51
Хороший фильм жанра. Понятно, что это агитка, но таких фильмов не хватает отечественному производителю. Всё таки патриотическое воспитание в очень большом дефиците. А если проэцировать западные фильмы на нас, то вполне можно разглядеть полезные моменты. Любите и защищайте страну в которой родились и живете, может не для себя, для других. Чтобы хоть близким, родным было спокойней жить.
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (test, 25/02/2014 - 01:16:52):
Ну Королевство да, согласен.✊
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Comon от 27/02/2014 - 00:18:54
О пуштунах и пуштунвали не слышали?
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
В контакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
Сейчас обсуждают
Нюрнберг
4 комментария
Зимнее утро
1 комментарий
Моя пиратская свадьба
14 комментариев
Чекаго
7 комментариев
Папы против мам
10 комментариев
Вам и не снилось
1 комментарий
Праведник
80 комментариев
Быть
22 комментария
Непослушная
45 комментариев
Король-львенок
1 комментарий
Обсудить новинки кино в чате
В прокате
Премьеры
Онлайн
Нюрнберг
Отзывы
2022, Россия / Германия / Чехия / Великобритания, исторический, драма, военный, триллер, приключения
Праведник
Отзывы
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, семейный, комедия
Человек-муравей и Оса: Квантомания
Рецензия
Написать отзыв
2023, США, боевик, приключения, комедия
Бешенство
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, триллер
Аватар 2: Путь воды
Рецензия
Отзывы
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Рецензия
Отзывы
2023, США, триллер, боевик, комедия
Беспринципные в деревне
Отзывы
2023, Россия, комедия
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Отзывы
2022, США, анимация, комедия, приключения
Крушение
Рецензия
Отзывы
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Величайший детектив-паук
Отзывы
2022, Испания, анимация
Непослушная
Отзывы
2023, Россия, мелодрама
Related video
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Бен Фостер и Марк Уолберг просто красавцы.
"Морской бой"? не, не слышала✊
9/10
Ну Королевство да, согласен.✊
О пуштунах и пуштунвали не слышали?
Авторизация по e-mail