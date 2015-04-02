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Уцелевший Уцелевший
Киноафиша Фильмы Уцелевший Отзывы о фильме «Уцелевший»
Lone Survivor Уцелевший 2013 / США
7.0 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Отзывы о фильме «Уцелевший»

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fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Уффф, давно я так не переживала.

Бен Фостер и Марк Уолберг просто красавцы.

"Морской бой"? не, не слышала✊

9/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
khaos11 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Очередной америкосовский фильм для тех, кто за этих самых америкосов и ратует. Снято бодро и динамично, но этим Голливуд и славится. Но на кой хрен все это нужно, когда отклик в наших россеянских душах это не находит! Думаю, фильм соберет кассу: факин ура-патриотизм, епта!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Да в принципе не плохо. У Берга так точно лучший фильм. 6\10✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
атака аткака атакат атакат! атака!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
CMeTAHKA 2 апреля 2015, 12:51
Хороший фильм жанра. Понятно, что это агитка, но таких фильмов не хватает отечественному производителю. Всё таки патриотическое воспитание в очень большом дефиците. А если проэцировать западные фильмы на нас, то вполне можно разглядеть полезные моменты. Любите и защищайте страну в которой родились и живете, может не для себя, для других. Чтобы хоть близким, родным было спокойней жить.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (test, 25/02/2014 - 01:16:52):

Ну Королевство да, согласен.✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Comon от 27/02/2014 - 00:18:54




О пуштунах и пуштунвали не слышали?
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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