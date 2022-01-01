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Уцелевший Уцелевший
Киноафиша Фильмы Уцелевший Уцелевший, 2013: актеры и роли
Lone Survivor Уцелевший 2013 / США
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14 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Уцелевший, 2013: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Питер Берг Питер Берг Peter Berg
В ролях
Марк Уолберг Марк Уолберг Mark Wahlberg Тейлор Китч Тейлор Китч Taylor Kitsch Эрик Бана Эрик Бана Eric Bana Эмиль Хирш Эмиль Хирш Emile Hirsch Бен Фостер Бен Фостер Ben Foster Александр Людвиг Александр Людвиг Alexander Ludwig Джерри Феррара Джерри Феррара Jerry Ferrara Скотт Элрод Scott Elrod Юсуф Азами Yousuf Azami Али Сулиман Али Сулиман Ali Suliman
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