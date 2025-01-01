GranЮрист из тебя никудышный выйдет. Ты честный и совсем не умеешь врать.
JustinРыцарь, который просит деньги за автограф, — это фальшивый рыцарь.
[первые слова]
Джастин[закадровый голос]Добро пожаловать в королевство Габилонию, когда-то дом самых отважных рыцарей — но теперь уже нет. С тех пор как рыцарей выгнали из королевства, а их место заняли сотрудники правопорядка, каждый день появляется новый закон.
Блючер[удар коленом Джастину по яйцам]И не забудь защитить королевские драгоценности.
HeraclioХорошо! Если ты не СОЙДЁШЬСЯ с моей армией, ты с ней и столкнёшься.
ReginaldЧто? Слушай внимательно. Рыцарей больше нет, потому что они нам не нужны. Ты станешь вдвое большим героем, изучив букву закона, а не бессвязные выкрики меча.
HeraclioМои почтения, моя королева. Я всегда верно служил тебе и никогда не подводил — пока ты не подвела нас. Всего двумя подписями ты и тот юрист положили конец нашим славным дням. Вот и всё. А теперь, прожив изгнанником и в одиночестве, я вынужден объединиться с теми же мерзавцами, с которыми когда-то клялся сражаться.
SotaБыть солдатом не значит, что у тебя не может быть вкуса.