Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Джастин и рыцари доблести Цитаты из мультфильма Джастин и рыцари доблести

Цитаты из мультфильма Джастин и рыцари доблести

Justin Почему ты так хорошо дерёшься?
Talia Пять старших братьев.
Justin Звучит как замечательная семья.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Gran Юрист из тебя никудышный выйдет. Ты честный и совсем не умеешь врать.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Justin Рыцарь, который просит деньги за автограф, — это фальшивый рыцарь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[первые слова]
Джастин [закадровый голос] Добро пожаловать в королевство Габилонию, когда-то дом самых отважных рыцарей — но теперь уже нет. С тех пор как рыцарей выгнали из королевства, а их место заняли сотрудники правопорядка, каждый день появляется новый закон.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Блючер [удар коленом Джастину по яйцам] И не забудь защитить королевские драгоценности.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Heraclio Хорошо! Если ты не СОЙДЁШЬСЯ с моей армией, ты с ней и столкнёшься.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Blucher — Хочешь отдохнуть? Так не говорят бойцы!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Legantir Чтобы быть рыцарем, нужно обладать многими важными качествами, и, извини, но у тебя их просто нет. Твоё предназначение — не здесь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Reginald Почему ты его не остановил?
Gran Почему мы не остановили ТЕБЯ, когда ты начал устанавливать правила для всего, правила, из-за которых людям плохо?
Reginald Эти правила делают всех нас равными и помогают жить вместе. Эти правила определяют, что справедливо.
Gran Да, но иногда справедливость и закон — не одно и то же. Может, твой сын понимает что-то, чего ты не понимаешь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Talia Эй, хочешь, я тебе это побольше сделаю?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Talia Фу! Клоуны! Ненавижу клоунов. Если что — я у стола с десертами. Мне нужно что-то покрепче.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lara Только тебя увидев, они сразу побежали.
Sir Clorex Я знаю. У меня такое воздействие на людей.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Heraclio Для рыцаря ты слишком много думаешь о богатстве.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[повторяющаяся фраза]
Sota Сила и стиль.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Джастин признаётся, что хочет стать рыцарем]
Reginald Рыцари запрещены. Ты нарушишь закон, и я не позволю своему сыну этого сделать.
Justin Может, закон ошибается.
Reginald Что? Слушай внимательно. Рыцарей больше нет, потому что они нам не нужны. Ты станешь вдвое большим героем, изучив букву закона, а не бессвязные выкрики меча.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Heraclio Мои почтения, моя королева. Я всегда верно служил тебе и никогда не подводил — пока ты не подвела нас. Всего двумя подписями ты и тот юрист положили конец нашим славным дням. Вот и всё. А теперь, прожив изгнанником и в одиночестве, я вынужден объединиться с теми же мерзавцами, с которыми когда-то клялся сражаться.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Sota Быть солдатом не значит, что у тебя не может быть вкуса.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Sota Ох, боже, эта жизнь меня сгубит.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Talia В следующий раз покупай доспехи в отделе для взрослых.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Орудия
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Семейный призрак
Семейный призрак
2025, Россия, комедия, фантастика
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Диспетчер
Диспетчер
2024, США, боевик, триллер
Дети-шпионы
Дети-шпионы
2025, Россия, семейный
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Идентификация
Идентификация
2025, Россия, фантастика
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
2023, США, боевик, приключения, драма
Никому столько не платили: для чего Балабанов снял Салтыкову в «Брате 2» и сколько стоила минута в ванной
Почему Фродо представился именно мистером Андерхиллом: Питер Джексон спрятал отсылку для фанатов
«Сталлоне на уровне с Паламарчуком!: cвежие кадры со съемок «Невского-8» вызвали ажиотаж в Сети
К-поп, где К — это Кадышева: в русской версии «Охотниц на демонов» богатырши крошат Кощея и Бабу Ягу — а в перерывах пляшут «калинку»
Эту комедию Учитель называл «не представляющей ценности»: по факту — стала культовой и превзошла 95% его фильмов
Без «Слова пацана» и «Нулевого пациента»: 3 российских сериала про СССР, которые нахваливают даже на Западе — 7,7+ на IMDb у каждого
Подсказка, которую разглядели лишь фанаты: 5 сезон «Очень странных дел» готовит нового злодея — и это будет кто-то из своих
«Подняли бы на новый уровень»: 2 серии «Места встречи изменить нельзя» зрителям не показали — цензура в СССР резала без ножа
Ненавидите запоминать персонажей? Эти 10 фильмов созданы для вас — один герой в центре сюжета (есть даже лента с Хабенским)
Золотая ловушка султана: лишь одного места в Топкапы наложницы и визири боялись как огня — «Великолепный век» о нем умолчал
Свадьба Полишинеля: спойлер к самой кошмарной сцене «Игры престолов» Мартин годами прятал на виду — у россиян не было шансов догадаться
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше