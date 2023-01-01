Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "На краю" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Пленницы Пленницы
Киноафиша Фильмы Пленницы Пленницы, 2013: актеры и роли
Prisoners Пленницы 2013 / США
7.6 Оцените
28 голосов Рейтинг IMDb: 8.1
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Пленницы, 2013: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Дени Вильнев Дени Вильнев Denis Villeneuve
В ролях
Джейк Джилленхол Джейк Джилленхол Jake Gyllenhaal Хью Джекман Хью Джекман Hugh Jackman Пол Дано Пол Дано Paul Dano Виола Дэвис Виола Дэвис Viola Davis Мария Белло Мария Белло Maria Bello Терренс Ховард Терренс Ховард Terrence Howard Мелисса Лео Мелисса Лео Melissa Leo Дилан Миннетт Дилан Миннетт Dylan Minnette Зои Борд
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Мира
Мира
2022, Россия, фантастика, приключения, драма, семейный
Иван Царевич и Серый Волк 5
Иван Царевич и Серый Волк 5
2022, Россия, анимация, приключения, семейный
Кровь
Кровь
2022, США, ужасы, триллер
Одни на каникулах
Одни на каникулах
2022, Нидерланды / Швейцария, семейный, приключения, комедия
Умка в кино
Умка в кино
2022, Россия, анимация
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Непослушник 2
Непослушник 2
2022, Россия, комедия
Астрал: Потомство
Астрал: Потомство
2022, Норвегия, ужасы, триллер
Битва шефов
Битва шефов
2022, Испания, комедия
Related video
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Смотреть без слез невозможно: состояние Николая Баскова ужаснуло россиян
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Брак принца Уильяма под угрозой? Что на самом деле сближает сыновей Карла III
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Приложение киноафиши