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Пленницы
Пленницы, 2013: актеры и роли
Prisoners
Пленницы
2013 / США
Трейлер
7.6
Оцените
28
голосов
Рейтинг IMDb: 8.1
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Пленницы, 2013: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Дени Вильнев
Denis Villeneuve
В ролях
Джейк Джилленхол
Jake Gyllenhaal
Хью Джекман
Hugh Jackman
Пол Дано
Paul Dano
Виола Дэвис
Viola Davis
Мария Белло
Maria Bello
Терренс Ховард
Terrence Howard
Мелисса Лео
Melissa Leo
Дилан Миннетт
Dylan Minnette
Зои Борд
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