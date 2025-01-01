Keller DoverОн больше не человек. Нет, он перестал быть человеком, когда забрал наших дочерей.
Detective LokiВ твоём подвале лежит мешок каустической щёлочи; он наполовину пуст... Твоя жена думает, что ты помогаешь нам... но мы оба знаем, что это не так...
Keller DoverЯ использовал каустическую щёлочь, чтобы похоронить нашу собаку в прошлом году... А 'помогать копу' звучит лучше, чем 'я просто катаюсь вокруг без цели в моём грузовике, потому что не знаю, что ещё f### делать.'
Detective LokiВам нужно позаботиться о себе и о своей жене. Это лучшее, что вы можете сделать прямо сейчас. Этой маленькой девочке понадобится ты, когда она вернётся домой.
Keller Dover[pauses as he looks at Detective Loki, breathing heavily in anger; he begins repeatedly bashing his fist against the dashboard]Дети пропали больше недели... шансы найти их примерно вдвое ниже. А за месяц — почти никого живым не находят, понятно? Так что простите меня за то, что делаю всё, чтобы f...
Detective LokiАлекс Джонс, к сожалению, умом не вышел за рамки десятилетнего ребёнка. Невозможно, чтобы кто-то с таким уровнем ума в открытую похитил двух девочек, а потом... каким-то образом заставил их исчезнуть.
Keller DoverВозможно, он не был один. Как он мог управлять фургоном, если у него умственное развитие на уровне десятилетнего?
[первые строки]
Keller DoverОтче наш, сущий на небесах! Да святится имя Твое; да придет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день; и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки. Аминь.
Keller Dover[едут в машине]Знаешь, чему меня дедушка твой самого важного научил? Хм? Быть готовым. Ураган, наводнение, что бы ни случилось. Еда в магазин больше не привозится, бензин в баках кончается. Люди начинают друг друга просто уничтожать, и вдруг всё, что стоит между тобой и смертью — это ты сам.
Captain Richard O'MalleyСлушай, парень, мы не всегда можем спасти ситуацию. Понял? Мы просто копы. Уборщики.
Keller Dover[Запинается]Мой-мой сын уже говорил вам, что тот парень просто сидел в фургоне и наблюдал за ними... правильно?
Detective LokiМы не нашли никаких улик внутри фургона... или в доме у его тёти, где он живёт.
Detective LokiАлекс Джонс, к сожалению, умственно развит как десятилетний ребёнок... Невозможно, чтобы кто-то с таким интеллектом похитил двух девочек в открытую и потом... каким-то образом их спрятал.
Keller DoverЭ-э, но как он тогда водит фургон? Если он не может даже ответить на вопрос.
Keller Dover[Дрожит]Извините. Извините... Пожалуйста, послушайте меня хоть секунду...
Detective LokiМистер Довер... Я понимаю, как вам тяжело, но у меня в штате каждый полицейский в форме ищет Анну.
Keller Dover[Сдерживает слёзы]Я не понимаю, что всё это значит; сказали, что он убежал... Сказали, что пытался сбежать. Я не понимаю, почему он бы... убежал.
Detective LokiМы рассматриваем все варианты, мистер Довер. Я слышу, что вы говорите. Я никого не снимаю с учёта... Просто дайте мне работать.
Keller DoverТы зря потратил время... зря потратил время, следя за мной. Ты позволил этому случиться.
Holly JonesПрятать детей — это война, которую мы ведём с Богом.
Keller DoverПочему вы никого не посылаете, чтобы арестовать этого чувака?
Captain Richard O'MalleyРасскажи детективу Локи то, что ты мне только что сказал, и он обязательно этим займётся. Давай.
Keller Dover[вздыхает и поворачивается к Локи]Этот му#ак, которого ты мне обещал держать под стражей... Правда? А ты этого не сделал... И прямо сейчас, когда я схватил его на парковке, он сказал мне в рожу: «Они не плакали, пока я не ушёл». Прямо в рожу!
Keller Dover[Перебивает]Детектив, детектив. Две маленькие девочки — это стоит любых правил, которые нужно нарушить, чтобы держать этого у#л#дк# под стражей. Я знаю, что вы ничего обещать не можете, я понимаю. Но я прошу вас, будьте уверены. Будьте на все 100% уверены...
Ralph DoverНу, она сказала... что нашли... их заляпанную кровью одежду...
Keller DoverТы не говори маме об этом. Не смей ей об этом говорить. Понял? Сейчас слушай меня внимательно...
[шёпотом резко]
Keller DoverТы остаёшься и присмотри за домом пару дней; и следи, чтобы она не смотрела новости, а когда придёт газета — сразу к чёртовой матери выбрасывай её! Слушай меня... Мы *никогда* не сдаёмся, когда речь о твоей сестре. Никогда!
[пауза, дрожа]
Keller DoverЯ её найду... Я приведу её домой. Мы не сдаёмся.
Ralph DoverТы её *приведёшь* домой? Она *мертвая*, *ты* ничего не можешь сделать, а ты всё время уходишь и п*зд#шь бухать! Думаешь, я не чувствую это по тебе?
Keller Dover[Келлер хватает Ральфа за плечи, резко разворачивает и прижимает к стене в ярости]*ЗАТКНИСЬ*!