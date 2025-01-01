Меню
Keller Dover Молись о лучшем, но готовься к худшему.
Alex Jones [шёпотом Келлеру] Они плакали только тогда, когда я уходил.
Eliza Birch Ты почувствовал жалость к той оленихе, когда стрелял в неё?
Ralph Dover А коров жалко, когда идёшь в Макдональдс?
Keller Dover Он больше не человек. Нет, он перестал быть человеком, когда забрал наших дочерей.
Detective Loki В твоём подвале лежит мешок каустической щёлочи; он наполовину пуст... Твоя жена думает, что ты помогаешь нам... но мы оба знаем, что это не так...
Keller Dover Я использовал каустическую щёлочь, чтобы похоронить нашу собаку в прошлом году... А 'помогать копу' звучит лучше, чем 'я просто катаюсь вокруг без цели в моём грузовике, потому что не знаю, что ещё f### делать.'
Detective Loki Это то, чем ты занимался прошлую субботу ночью?
Keller Dover Наверное. Я подозреваемый?
Detective Loki Нет, я спрашиваю не просто так... Я спрашиваю потому, что твой избитый мужчина пропал.
Keller Dover [pauses] Я слышал об этом. Что случилось? Я думал, что за ним следят.
Detective Loki [Stammers] Я полагаю, что ты спрашиваешь, потому что понятия не имеешь.
Keller Dover Да, ну, я не думал, что это было чем-то, за что можно уйти безнаказанно.
Detective Loki Это не...
Keller Dover Они сбежали, этот м#### виновен. О, не может быть, да? Потому что тогда это была бы твоя вина, верно?
Detective Loki Господин Довер... Господин Довер.
Keller Dover Что?
Detective Loki Вам нужно позаботиться о себе и о своей жене. Это лучшее, что вы можете сделать прямо сейчас. Этой маленькой девочке понадобится ты, когда она вернётся домой.
Keller Dover [pauses as he looks at Detective Loki, breathing heavily in anger; he begins repeatedly bashing his fist against the dashboard] Дети пропали больше недели... шансы найти их примерно вдвое ниже. А за месяц — почти никого живым не находят, понятно? Так что простите меня за то, что делаю всё, чтобы f...
Detective Loki Знаешь что? Ещё не прошла целая неделя.
Keller Dover Ты прав.
Keller Dover [Overlapping] Day fucking six!
Detective Loki Нет.
Detective Loki [Overlapping] It hasn't been a fucking week!
Keller Dover Day six.
Keller Dover [Eyes well with tears] И каждый день она спрашивает, почему я не рядом, чтобы её спасти! Ты понял это? Я, не ты! Не ты! Но я! ЕЖЕДНЕВНО!
Detective Loki All right...
Keller Dover Итак, прости меня за то, что не пошёл домой, чтобы хорошенько выспаться!
Keller Dover [pauses as he looks at Detective Loki, breathing heavily in anger; he begins repeatedly bashing his fist against the dashboard]
Keller Dover И почему ты не искал мою ч###овую дочь?
Keller Dover Эй, эй, эй, эй...
Keller Dover [Calmly reaches his hand to Keller's shoulder to calm him down] Don't follow me.
Detective Loki Господин Довер, Господин Довер...
Detective Loki [Keller sighs and turns to him] Вы не думали, что я позволю вам сесть за руль после выпивки, верно?
Keller Dover [Opens the car door] Я пойду пешком. Вы ищите мою дочь.
Keller Dover [Slams the car door shut]
Captain Richard O'Malley Ты думаешь, это приведёт тебя к трупам? Потому что я точно — нет.
Detective Loki Сделай одолжение, капитан. Иди на х#й.
Detective Loki Алекс Джонс, к сожалению, умом не вышел за рамки десятилетнего ребёнка. Невозможно, чтобы кто-то с таким уровнем ума в открытую похитил двух девочек, а потом... каким-то образом заставил их исчезнуть.
Keller Dover Возможно, он не был один. Как он мог управлять фургоном, если у него умственное развитие на уровне десятилетнего?
Keller Dover Отче наш, сущий на небесах! Да святится имя Твое; да придет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день; и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки. Аминь.
Ralph Dover [стреляет в оленя]
Keller Dover [едут в машине] Знаешь, чему меня дедушка твой самого важного научил? Хм? Быть готовым. Ураган, наводнение, что бы ни случилось. Еда в магазин больше не привозится, бензин в баках кончается. Люди начинают друг друга просто уничтожать, и вдруг всё, что стоит между тобой и смертью — это ты сам.
Captain Richard O'Malley Слушай, парень, мы не всегда можем спасти ситуацию. Понял? Мы просто копы. Уборщики.
Keller Dover [Запинается] Мой-мой сын уже говорил вам, что тот парень просто сидел в фургоне и наблюдал за ними... правильно?
Detective Loki Мы не нашли никаких улик внутри фургона... или в доме у его тёти, где он живёт.
Keller Dover Ничего?
Detective Loki Алекс Джонс, к сожалению, умственно развит как десятилетний ребёнок... Невозможно, чтобы кто-то с таким интеллектом похитил двух девочек в открытую и потом... каким-то образом их спрятал.
Keller Dover Э-э, но как он тогда водит фургон? Если он не может даже ответить на вопрос.
Detective Loki У него есть законные права штата Пенсильвания.
Keller Dover И он сбежал, да? Говорят, что он пытался улизнуть.
[Запинается]
Keller Dover Зачем ему было убегать?
Detective Loki Я допрашивал этого мальчика десять часов, хорошо? Я понимаю, что вы говорите.
Keller Dover Э-э... вы... вы проводили с ним проверку на детекторе лжи? Вы нам дали... проверку, вы проводили?
Detective Loki Сэр, я понимаю ваш вопрос: да, проводили.
Keller Dover И?
Detective Loki Мы провели проверку на детекторе лжи, но она не работает, если человек не понимает вопросы.
Keller Dover Ну, может, он был не один... Как он может водить фургон с интеллектом десятилетнего?
Detective Loki Сэр, сэр, мы рассматриваем все варианты...
[Перекрываются]
Detective Loki Нет, я-я-я вас слышу, я - с-сэр, сэр...
Keller Dover Я не думаю, что вы рассматриваете все варианты.
[Перекрываются]
Keller Dover Нет, слушайте меня! Просто заткнись на секунду, б###ь!
[Грейс вздрагивает от его раздражения и тихо плачет]
Detective Loki Вот что я хочу, чтобы вы сделали: успокойтесь.
Keller Dover [Дрожит] Извините. Извините... Пожалуйста, послушайте меня хоть секунду...
Detective Loki Мистер Довер... Я понимаю, как вам тяжело, но у меня в штате каждый полицейский в форме ищет Анну.
Keller Dover [Сдерживает слёзы] Я не понимаю, что всё это значит; сказали, что он убежал... Сказали, что пытался сбежать. Я не понимаю, почему он бы... убежал.
Detective Loki Мы рассматриваем все варианты, мистер Довер. Я слышу, что вы говорите. Я никого не снимаю с учёта... Просто дайте мне работать.
Keller Dover Ты зря потратил время... зря потратил время, следя за мной. Ты позволил этому случиться.
Holly Jones Прятать детей — это война, которую мы ведём с Богом.
Keller Dover Почему вы никого не посылаете, чтобы арестовать этого чувака?
Captain Richard O'Malley Расскажи детективу Локи то, что ты мне только что сказал, и он обязательно этим займётся. Давай.
Keller Dover [вздыхает и поворачивается к Локи] Этот му#ак, которого ты мне обещал держать под стражей... Правда? А ты этого не сделал... И прямо сейчас, когда я схватил его на парковке, он сказал мне в рожу: «Они не плакали, пока я не ушёл». Прямо в рожу!
Detective Loki Он только что сказал тебе это на парковке?
Keller Dover Прямо сейчас! Да! Что я только что сказал? На парковке! До того, как ты оттащил меня от него.
Detective Loki Ещё кто-то это слышал, кроме тебя?
Keller Dover Не знаю... Он был тихий. Он сказал это мне. Он хотел, чтобы я знал.
Detective Loki Ты уверен, что он это сказал?
Keller Dover Что?
Detective Loki Ты уверен, что именно это он сказал?
Keller Dover Боже, ты думаешь, я выдумываю?
Detective Loki Нет, я так не думаю, я просто...
Keller Dover Почему я должен это выдумывать? Нет, подумай! Почему я должен это выдумывать?
Detective Loki Я не говорю это тебе. Я просто задаю пару вопросов. Я с ним поговорю, хорошо?
Keller Dover Нет, не разговаривай с ним! Арестуй его!
[выходит с раздражением]
Detective Loki [поворачивается к капитану О'Мэлли] Что я тебе говорил? Что я говорил? Ещё один день.
Keller Dover Он остаётся под стражей, пока не найдут мою дочь, да? Да?
Detective Loki У нас есть 48 часов, чтобы его удерживать. Завтра срок истекает, если не предъявим обвинения.
Keller Dover Тогда предъявляйте обвинения... Обвиняйте его!
Detective Loki Мистер Довер...
Keller Dover [Перебивает] Детектив, детектив. Две маленькие девочки — это стоит любых правил, которые нужно нарушить, чтобы держать этого у#л#дк# под стражей. Я знаю, что вы ничего обещать не можете, я понимаю. Но я прошу вас, будьте уверены. Будьте на все 100% уверены...
[Локи кивает]
Keller Dover Спасибо... Я это ценю.
Детектив Локи Скажи, что ты рисуешь.
Detective Loki Я найду ваших дочерей.
Keller Dover Не разговаривай с ними.
Ralph Dover [Смотрит на Келлера, растерянный и подавленный] Элайза сказала, что они мёртвые... Это правда?
Keller Dover Нет.
Ralph Dover Ну, она сказала... что нашли... их заляпанную кровью одежду...
Keller Dover Ты не говори маме об этом. Не смей ей об этом говорить. Понял? Сейчас слушай меня внимательно...
[шёпотом резко]
Keller Dover Ты остаёшься и присмотри за домом пару дней; и следи, чтобы она не смотрела новости, а когда придёт газета — сразу к чёртовой матери выбрасывай её! Слушай меня... Мы *никогда* не сдаёмся, когда речь о твоей сестре. Никогда!
[пауза, дрожа]
Keller Dover Я её найду... Я приведу её домой. Мы не сдаёмся.
Ralph Dover Ты её *приведёшь* домой? Она *мертвая*, *ты* ничего не можешь сделать, а ты всё время уходишь и п*зд#шь бухать! Думаешь, я не чувствую это по тебе?
Keller Dover [Келлер хватает Ральфа за плечи, резко разворачивает и прижимает к стене в ярости] *ЗАТКНИСЬ*!
Keller Dover Где моя дочь?
Keller Dover Где моя дочь? Где моя дочь!
Keller Dover Кто-то должен его допытать, иначе они умрут!
Detective Loki Со всем уважением, капитан, пойдите на х#й.
Detective Loki Алекс Джонс — с интеллектом десятилетнего ребёнка!
Alex Jones Они не плакали, пока я не ушёл.
Keller Dover Каждый день она спрашивает себя, почему меня нет рядом. Не тебя, меня!
Keller Dover Каждый день она задаётся вопросом, почему меня нет рядом! Не тебя, а меня!
Keller Dover Почему ты не искал мою дочь?
Detective Loki Просто дайте мне работать.
Keller Dover Я просто хочу поговорить. Я свободный человек. Я свободный человек!
Keller Dover Будь готов к худшему, но надейся на лучшее.
Keller Dover Молись о лучшем, но готовься к худшему.
Detective Loki Я знаю, куда ты идёшь.
Keller Dover Мне кажется, ты не учитываешь все варианты!
Keller Dover Он больше не человек.
Keller Dover Мы будем мучить его, пока он не заговорит, иначе они погибнут.
Keller Dover Я не собираюсь встречать Рождество без дочери!
Franklin Birch Я тоже скучаю по своей дочери!
Keller Dover Где моя дочь? Рождество без неё — не рождество!
