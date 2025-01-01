Detective Loki В твоём подвале лежит мешок каустической щёлочи; он наполовину пуст... Твоя жена думает, что ты помогаешь нам... но мы оба знаем, что это не так...

Keller Dover Я использовал каустическую щёлочь, чтобы похоронить нашу собаку в прошлом году... А 'помогать копу' звучит лучше, чем 'я просто катаюсь вокруг без цели в моём грузовике, потому что не знаю, что ещё f### делать.'

Detective Loki Это то, чем ты занимался прошлую субботу ночью?

Keller Dover Наверное. Я подозреваемый?

Detective Loki Нет, я спрашиваю не просто так... Я спрашиваю потому, что твой избитый мужчина пропал.

Keller Dover [pauses] Я слышал об этом. Что случилось? Я думал, что за ним следят.

Detective Loki [Stammers] Я полагаю, что ты спрашиваешь, потому что понятия не имеешь.

Keller Dover Да, ну, я не думал, что это было чем-то, за что можно уйти безнаказанно.

Detective Loki Это не...

Keller Dover Они сбежали, этот м#### виновен. О, не может быть, да? Потому что тогда это была бы твоя вина, верно?

Detective Loki Господин Довер... Господин Довер.

Detective Loki Вам нужно позаботиться о себе и о своей жене. Это лучшее, что вы можете сделать прямо сейчас. Этой маленькой девочке понадобится ты, когда она вернётся домой.

Keller Dover [pauses as he looks at Detective Loki, breathing heavily in anger; he begins repeatedly bashing his fist against the dashboard] Дети пропали больше недели... шансы найти их примерно вдвое ниже. А за месяц — почти никого живым не находят, понятно? Так что простите меня за то, что делаю всё, чтобы f...

Detective Loki Знаешь что? Ещё не прошла целая неделя.

Keller Dover Ты прав.

Keller Dover [Overlapping] Day fucking six!

Detective Loki [Overlapping] It hasn't been a fucking week!

Keller Dover Day six.

Keller Dover [Eyes well with tears] И каждый день она спрашивает, почему я не рядом, чтобы её спасти! Ты понял это? Я, не ты! Не ты! Но я! ЕЖЕДНЕВНО!

Detective Loki All right...

Keller Dover Итак, прости меня за то, что не пошёл домой, чтобы хорошенько выспаться!

Keller Dover [pauses as he looks at Detective Loki, breathing heavily in anger; he begins repeatedly bashing his fist against the dashboard]

Keller Dover И почему ты не искал мою ч###овую дочь?

Keller Dover [Calmly reaches his hand to Keller's shoulder to calm him down] Don't follow me.

Detective Loki Господин Довер, Господин Довер...

Detective Loki [Keller sighs and turns to him] Вы не думали, что я позволю вам сесть за руль после выпивки, верно?

Keller Dover [Opens the car door] Я пойду пешком. Вы ищите мою дочь.