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Пленницы Пленницы
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Prisoners Пленницы 2013 / США
7.6 Оцените
28 голосов Рейтинг IMDb: 8.1
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Отзывы о фильме «Пленницы»

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«Пленницы» (или, вернее, «Пленники», поскольку речь идет не только о двух девочках, но о гораздо большем количестве детей обоего пола) – штатовский дебют канадца Дени Вильнёва – вольно или невольно оказались звеном новейшей традиции американского религиозно-метафизического триллера, трактующей связь человека с Богом как основанную на кровавом акте жертвоприношения. Речь, прежде всего, о «Пороке» Билла Пэкстона (Frailty, 2001) и «Слове…

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fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Был скепсис по поводу фильма и Джекмана тоже.

Начало...представьте: стволы деревьев, долго, за кадром звучит "Отче наш" (да, да), и тут из-за деревьев в кадр спокойненько так выходит косуля. В общем, я подумала, что зря я тут оказалась.

Потом молитва кончается, раздается выстрел, и черт его знает как, но кино берет за горло и уже не отпускает.

Смотреть трудно. У кого детишки в том относительно беспомощном возрасте, когда за них переживают постоянно, если они не перед глазами, таким зрителям вообще тяжело будет, мне кажется.

Хорошая роль у Джекмана, настоящая, большая драматическая роль. Джилленхол мне тоже очень понравился, просто его персонаж проще, как-то прозрачнее. От него только и требовалось, чтобы девочек искал как можно лучше. А к герою Джекмана много вопросов, да он и сам себя ими измучил, он просто проблема ходячая, и не дай бог никому оказаться на его месте.

Ещё тут есть дедок, священник местный. Вот кого бы следовало поспрошать получше, и как руки не зачесались...

По первым впечатлениям если, то кино где-то рядом с фильмами "Французский связной" и "Семь"
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
9\10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Ширин999 2 апреля 2015, 12:51
Настолько фильм затягивает, что не замечаешь, что прошло почти 2, 5 часа! Мастерски снятая атмосфера и музыка завершает картину, Джекман заслуживает оскар, невозможно не пустить слезу, когда он опознает носок дочки. Вот это фильм, браво!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Станиславский стайл - так предлагаю называть, фильмы, в которых актеры выложились полностью, чуть не сдохли. Драм театр который устроили Джиленхал и Джекман - фейерверк эмоций, награда мне, за всю тут хреночушь, что я пересмотрел и оплатил Американскому кинематографу.

Все происходит незаметно. Как в лифте, сел в кресло, взглянул на оленя в кадре ииии 2,5 часа пронеслось. Вышел. Думаешь, что бы сам сделал, пошел так далеко, стоило бы жить после. Много вопросов. Дэни , я уверен, пожалел нас хорошей концовкой, могло быть на много трагичнее, даже просилась...

Ждем теперь, новую драму "Враг" от Дэнни. Он кстати очень напомнил мне Сьянфранса. Это прямо модно становиться, семейные драмы.

В остатке, всем бежать, кто не смотрел✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Lil 2 апреля 2015, 12:51
Безумно тяжелый фильм... Заставляет задуматься об уродах вокруг нас (на вид кажущимися добрыми милыми людЯми),о жизни... И о том,как страшно терять детей в свете огромного количества разных маньяков и педофилов! Когда однажды приходит капец, из-за которого рушится семья. Джекман-безупречен,как драматическому актеру ему цены нет! Джилленхол тоже порадовал. Оказывается,Принц Персии может очень и сильно. Режиссеру респект. Концовка-либо смерть,либо остаток жизни в тюрьме. Итог,в любом случае,печален. Дочь поменялась местами с отцом. Не без жертв
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Leona 2 апреля 2015, 12:51
Хороший, серьезный, тяжелый фильм. Вызывает смешаные чувства, заставляет думать, особенно если на минуточку представить себя в этих обстоятельствах. Режиссерская работа превосходная, Джекману-Оскар!

Рекомендую сходить!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (LaPrimavera, 30/09/2013 - 10:46:28):

Фееричные впечатления, до блевоты, до боли в суставах, до дрожи. В это я понимаю просмотр был, как приход после наркоза!✊ Ну 2,5 часа я смотрю, вы мужественно все таки вытерпели ✊ ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Swi4e1 2 апреля 2015, 12:51
Очень классный фильм. КРУТОЙ СЮЖЕТ !!!!! 2.30 часа шёл , но хотелось ещё пару часов посидеть посмотреть ))))))



8/10 ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (test, 30/09/2013 - 18:07:11):

Кстати, а совет интересный, всем потенциальным самоубийцам, стрелять в колено, они естественно сразу бросят своим гнусные планы, в приступе болевого шока. Этоже сколько можно с экономить, на психотерапевтах и психиатрах, на депрессантах и алкоголе, просто, каждому рефлексирующему индивиду по пуле в колено, чтоб знал, что такое настоящая боль ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Ширин999 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Toporock от 30/09/2013 - 19:47:32
супер!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
PiroJok 2 апреля 2015, 12:51
Ух, какие восторги! Хороший фильм, но долгий..местами совсем унылый. Я смотрела на часы. По сюжету напоминает Милые кости, и весь сюжет в общем в трейлере виден, без откровений и сюрпризов, а жаль. Учитывая монотонность происходящего ожидалась супер неожиданная концовка, но и тут не так чтобы очень, я надеялась что похитителем окажется сам Келлер Деван, например ✊ Но, актерская игра это нечто! Все кто не любил Джиленхолла до этого, поменяли свое мнение на прямопротивоположное. За Хью я держу кулачки на Оскаре еще после Отверженных. Отличный дуэт! И еще диалоги понравились, какие то не прописанные, без нравоучений и всяких коронных фразочек, герои общаются как-будто их камера не снимает. Но вот как всех здесь, меня не зацепило..



7,5/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Bbbugl 2 апреля 2015, 12:51
После череды никчемных летних блокбастеров и абсолютно неинтересного кинорепертуара сентября этот фильм как глоток свежего воздуха

Этакая смесь психотриллера и детектива.Джилленхол просто порадовал качественной актерской работой да и Джекман был на высоте.

Концовка для меня была несколько банальной,но впечатление от фильма не портит

Хорошее качественное атмосферное кино,которое оставляет что-то и в голове,и в сердце



10/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
PiroJok 2 апреля 2015, 12:51
Джекман играл в Железном человеке? :)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (PiroJok, 07/10/2013 - 16:51:24):

на рояле✊ ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Queen Julia, 09/10/2013 - 09:34:24):

Многие не видят другого вопроса, он конечно мужской, но все же не маловажный. А именно: ты если мужчина, то должен лить пойти на все, включая убийства\самоубийства, не взирая на сомнения, пойти против закона, против морали, ради крохотного шанса спасти, а может просто отомстить ради своих детей?? Вопрос который Хью отыграл полностью, и именно этот вопрос в фильме главный и именно этот персонаж в фильме главный. Охота, сын, слезы и крики жены (Почему ты ничего не делаешь??!), все это относиться к Джекману, как главе семьи,в которой привыкли что папа все решает, и возвели его в степень Бога, правильного\справедливого Бога. И вот Джекман понимает что он не все может, и будь он в миллион раз правильнее, это по сути ничего не решает.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Queen Julia, 09/10/2013 - 14:18:09):

Цитата (Comon, 10/10/2013 - 00:38:02):

Именно ужасы. Самое ужасное всегда, это реалистичность фантастической возможности. Вроде бы как у всех по жизни, а бах!и конец. Кишок там никто не накручивал, даже били по стене больше, это все уже домыслы (тут получается режиссер воплотил прием "сами додумайте"). Но убивать людей, ради своей семьи, это уже не "ну там активизируешься, ходишь, говоришь с соседями там, родственниками, на работу неделю не ходил"✊ ✊ . Нет, в том то и дело, больше не ходишь в милицию, и не говоришь, а просто делаешь.(кто бы ты не был, мужчина или женщина, для тебя это тоже конец).......................!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Queen Julia, 10/10/2013 - 07:57:18):

Это вопрос не общей морали, а о каждом отдельном случае. Смотря какого родственника сбил мотоциклист, такое и будет мое мнение. У меня нет к нему изначальной предрасположенности. Тем более здесь не намеренное преступление, а в случае фильма намеренное. Другая статья, если хотите. Самосуд считаю единственно уместным решение в современном мире. Брейвик вот в университете учится...

Женищины виноваты во всем - сие факт, еще Д,Артаньян говорил✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Как-будто мы с волт-боем совсем другое кино смотрели, честное слово.

Не увидела я тут простенького детективчика про самосуд и злобу.

Отчаянье было. А как же иначе? дети же. Городок-то стремный и болезный какой-то в плане власти. Шеф полиции не напрягается, "всех не спасешь", Локи умоляет продлить задержание аутиста еще на сутки, чтобы перепроверить, передопросить - судья отказывает, "не положено". Церковь? ваще не видно её. Отче мутный какой-то, пьяница и в подвале у него труп.

Поэтому только сам, иначе никак.

Не было такого, чтобы Келлер (Джекман) тащился от пыток. Ему не верили, его не слушали, еще бы, мужик в гневе... Дом аутиста даже не обыскали, а ведь парень вел себя подозрительно и девочек явно видел после пропажи.

Келлера я не оправдываю, озверел мужик. Но у него же ничего больше не было, кроме семьи, вот он за нее и грызся. А философствовать в ответ на потерю его не научили.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Queen Julia, 12/10/2013 - 23:02:54):

Ну да, они его чуть не отравили✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Lil 2 апреля 2015, 12:51
Что значит оказывается? всегда мог. "Донни Дарко", "Зодиак", "Морпехи"

спасибо, КЭП! Простите, что не подписала остальные его роли. Ибо, не всё смотрела!✊ Цитата (test, 29/09/2013 - 12:32:28): и зачем писать спойлеры про концовку?

Фраза о том, что дочь поменялась с отцом местами - это спойлер? Да, уже все 10 раз догадались, чем закончился фильм Обратите внимание на свой пост выше, там были реальные спойлеры. Выделение белым не гарантирует того, что никто эти предложения не прочтет✊

Мир Вашему дому!✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Олег Саморуков 11 ноября 2018, 01:31
Оценка
очень интересный фильм с участием известных актеров. Весь фильм держит в напряжении, Каких уродов на земле не бывает не дружащих с головой, а из за них страдают не винные люди. Они среди нас. Очень страшно.
11 ноября 2018, 01:31 Ответить
Еремин Валентин 21 июня 2019, 05:17
фильм просто бомба.......советаю
21 июня 2019, 05:17 Ответить
Андрей 2 июня 2020, 16:45
Оценка
прекрасный фильм!
потрясающий сценарий и игра актёров!
8 баллов из 10ти!
2 июня 2020, 16:45 Ответить
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