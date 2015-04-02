«Пленницы» (или, вернее, «Пленники», поскольку речь идет не только о двух девочках, но о гораздо большем количестве детей обоего пола) – штатовский дебют канадца Дени Вильнёва – вольно или невольно оказались звеном новейшей традиции американского религиозно-метафизического триллера, трактующей связь человека с Богом как основанную на кровавом акте жертвоприношения. Речь, прежде всего, о «Пороке» Билла Пэкстона (Frailty, 2001) и «Слове…
Начало...представьте: стволы деревьев, долго, за кадром звучит "Отче наш" (да, да), и тут из-за деревьев в кадр спокойненько так выходит косуля. В общем, я подумала, что зря я тут оказалась.
Потом молитва кончается, раздается выстрел, и черт его знает как, но кино берет за горло и уже не отпускает.
Смотреть трудно. У кого детишки в том относительно беспомощном возрасте, когда за них переживают постоянно, если они не перед глазами, таким зрителям вообще тяжело будет, мне кажется.
Хорошая роль у Джекмана, настоящая, большая драматическая роль. Джилленхол мне тоже очень понравился, просто его персонаж проще, как-то прозрачнее. От него только и требовалось, чтобы девочек искал как можно лучше. А к герою Джекмана много вопросов, да он и сам себя ими измучил, он просто проблема ходячая, и не дай бог никому оказаться на его месте.
Ещё тут есть дедок, священник местный. Вот кого бы следовало поспрошать получше, и как руки не зачесались...
По первым впечатлениям если, то кино где-то рядом с фильмами "Французский связной" и "Семь"
Все происходит незаметно. Как в лифте, сел в кресло, взглянул на оленя в кадре ииии 2,5 часа пронеслось. Вышел. Думаешь, что бы сам сделал, пошел так далеко, стоило бы жить после. Много вопросов. Дэни , я уверен, пожалел нас хорошей концовкой, могло быть на много трагичнее, даже просилась...
Ждем теперь, новую драму "Враг" от Дэнни. Он кстати очень напомнил мне Сьянфранса. Это прямо модно становиться, семейные драмы.
В остатке, всем бежать, кто не смотрел✊
Рекомендую сходить!
Фееричные впечатления, до блевоты, до боли в суставах, до дрожи. В это я понимаю просмотр был, как приход после наркоза!✊ Ну 2,5 часа я смотрю, вы мужественно все таки вытерпели ✊ ✊
8/10 ✊
Кстати, а совет интересный, всем потенциальным самоубийцам, стрелять в колено, они естественно сразу бросят своим гнусные планы, в приступе болевого шока. Этоже сколько можно с экономить, на психотерапевтах и психиатрах, на депрессантах и алкоголе, просто, каждому рефлексирующему индивиду по пуле в колено, чтоб знал, что такое настоящая боль ✊
супер!
7,5/10
Этакая смесь психотриллера и детектива.Джилленхол просто порадовал качественной актерской работой да и Джекман был на высоте.
Концовка для меня была несколько банальной,но впечатление от фильма не портит
Хорошее качественное атмосферное кино,которое оставляет что-то и в голове,и в сердце
10/10
на рояле✊ ✊
Многие не видят другого вопроса, он конечно мужской, но все же не маловажный. А именно: ты если мужчина, то должен лить пойти на все, включая убийства\самоубийства, не взирая на сомнения, пойти против закона, против морали, ради крохотного шанса спасти, а может просто отомстить ради своих детей?? Вопрос который Хью отыграл полностью, и именно этот вопрос в фильме главный и именно этот персонаж в фильме главный. Охота, сын, слезы и крики жены (Почему ты ничего не делаешь??!), все это относиться к Джекману, как главе семьи,в которой привыкли что папа все решает, и возвели его в степень Бога, правильного\справедливого Бога. И вот Джекман понимает что он не все может, и будь он в миллион раз правильнее, это по сути ничего не решает.
Цитата (Comon, 10/10/2013 - 00:38:02):
Именно ужасы. Самое ужасное всегда, это реалистичность фантастической возможности. Вроде бы как у всех по жизни, а бах!и конец. Кишок там никто не накручивал, даже били по стене больше, это все уже домыслы (тут получается режиссер воплотил прием "сами додумайте"). Но убивать людей, ради своей семьи, это уже не "ну там активизируешься, ходишь, говоришь с соседями там, родственниками, на работу неделю не ходил"✊ ✊ . Нет, в том то и дело, больше не ходишь в милицию, и не говоришь, а просто делаешь.(кто бы ты не был, мужчина или женщина, для тебя это тоже конец).......................!
Это вопрос не общей морали, а о каждом отдельном случае. Смотря какого родственника сбил мотоциклист, такое и будет мое мнение. У меня нет к нему изначальной предрасположенности. Тем более здесь не намеренное преступление, а в случае фильма намеренное. Другая статья, если хотите. Самосуд считаю единственно уместным решение в современном мире. Брейвик вот в университете учится...
Женищины виноваты во всем - сие факт, еще Д,Артаньян говорил✊
Не увидела я тут простенького детективчика про самосуд и злобу.
Отчаянье было. А как же иначе? дети же. Городок-то стремный и болезный какой-то в плане власти. Шеф полиции не напрягается, "всех не спасешь", Локи умоляет продлить задержание аутиста еще на сутки, чтобы перепроверить, передопросить - судья отказывает, "не положено". Церковь? ваще не видно её. Отче мутный какой-то, пьяница и в подвале у него труп.
Поэтому только сам, иначе никак.
Не было такого, чтобы Келлер (Джекман) тащился от пыток. Ему не верили, его не слушали, еще бы, мужик в гневе... Дом аутиста даже не обыскали, а ведь парень вел себя подозрительно и девочек явно видел после пропажи.
Келлера я не оправдываю, озверел мужик. Но у него же ничего больше не было, кроме семьи, вот он за нее и грызся. А философствовать в ответ на потерю его не научили.
Ну да, они его чуть не отравили✊
спасибо, КЭП! Простите, что не подписала остальные его роли. Ибо, не всё смотрела!✊ Цитата (test, 29/09/2013 - 12:32:28): и зачем писать спойлеры про концовку?
Фраза о том, что дочь поменялась с отцом местами - это спойлер? Да, уже все 10 раз догадались, чем закончился фильм Обратите внимание на свой пост выше, там были реальные спойлеры. Выделение белым не гарантирует того, что никто эти предложения не прочтет✊
Мир Вашему дому!✊
потрясающий сценарий и игра актёров!
8 баллов из 10ти!
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