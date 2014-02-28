Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Закрыть трейлер
Закрыть трейлер
Need for speed: Жажда скорости - дублированный ролик о создании 3
Киноафиша Трейлеры Need for speed: Жажда скорости. Дублированный ролик о создании 3

Need for speed: Жажда скорости. Дублированный ролик о создании 3

🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дата публикации: 28 февраля 2014
Need for speed: Жажда скорости – Тоби Маршалла, гениальный автомеханик, чьей единственной отдушиной является участие в подпольных гонках. Чтобы сохранить семейную мастерскую, Тоби вынужден взять в партнеры богатого и заносчивого бывшего гонщика NASCAR Дино Брюстера. Когда дела Тоби наконец-то начинают идти в гору, Дино подставляет партнера, и Тоби обвиняют в преступлении, которого он не совершал. Спустя два года Тоби выходит из тюрьмы с мыслью о мести. Чтобы достичь своей цели, ему придется совершить невозможное и доказать, что даже в мире броских суперкаров самый невзрачный гонщик может финишировать первым.
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

7.1 Need for speed: Жажда скорости
Need for speed: Жажда скорости боевик, драма, триллер, криминал, 2014, США
Отец, мать, сестра, брат - trailer 2 02:13
Отец, мать, сестра, брат  trailer 2
Сожалею о тебе - дублированный трейлер 02:26
Сожалею о тебе  дублированный трейлер
Лермонтов - трейлер 01:48
Лермонтов  трейлер
Три богатыря и свет клином - тизер 00:40
Три богатыря и свет клином  тизер
Грузовички - тизер 2 00:54
Грузовички  тизер 2
Алиса в Стране чудес - трейлер 2 01:26
Алиса в Стране чудес  трейлер 2
Опасные связи - финальный трейлер 01:33
Опасные связи  финальный трейлер
Аватар: Пламя и пепел - дублированный трейлер 02:34
Аватар: Пламя и пепел  дублированный трейлер
Голодные игры: Рассвет Жатвы - дублированный тизер 00:54
Голодные игры: Рассвет Жатвы  дублированный тизер
Сущность - trailer 02:02
Сущность  trailer
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше