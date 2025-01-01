Symposium Leader[Доктор Грант читает лекцию]Так, есть ли у кого вопросы?
[многие в зале поднимают руки]
Dr. GrantХорошо. Есть ли у кого вопрос, не связанный с Парк Юрского периода?
[большинство опускают руки]
Dr. GrantИли с инцидентом в Сан-Диего, свидетелем которого я не был?
[почти все остальные опускают руки]
Billy BrennanТы должен поверить мне, это было глупое решение, но я сделал это с самыми благими намерениями.
Dr. GrantС самыми благими намерениями? Некоторые из худших вещей, которые только можно представить, были сделаны с самыми благими намерениями. Знаешь что, Билли? Насколько я понимаю, ты ничем не лучше тех, кто построил это место.
Dr. GrantНа самом деле, Чарли, это травоядные. Им не интересно драться друг с другом, а вот эти — хищники, и они очень любят драться. Они будут использовать зубы и когти, чтобы вырвать друг другу глотки.
Ellie DeglerАлан, ему три года. Подождём, пока ему будет пять.
Billy BrennanИтак, мистер Кирби, когда вы взбирались на К2, базировались на двадцати пяти или тридцати тысячах футов?
Paul KirbyНа тридцати тысячах, мы были почти на вершине.
Billy BrennanНа самом деле вы были примерно на тысячу футов выше.
Dr. GrantУ меня есть теория, что мальчики бывают двух типов. Одни хотят стать астрономами, другие — астронавтами. Астроном, или палеонтолог, изучает эти удивительные вещи из полной безопасности.
ErikНо тогда ты никогда не полетишь в космос.
Dr. GrantТочно. Вот в чём разница между воображением и реальностью: возможность их потрогать. И именно этого Билли и хотел.
[перед глазами открывается поле с прекрасными динозаврами]
Dr. Alan GrantДа, кости-то останутся, когда мы вернёмся. В этом и прелесть костей — они никогда не убегают. Правда в том, что ты меня в это втянул, и я ни за что не останусь с этими людьми один. Не радуйся раньше времени, Билли. Скорее всего, мы ничего не увидим. Твоя очередь быть любезным. Разбуди меня, когда приедем.