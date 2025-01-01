Меню
Цитаты из фильма Парк Юрского периода 3

Amanda Так вот как создают динозавров?
Dr. Grant Нет. Вот так играют в Бога.
Billy Brennan [как велоцираптор] Алан? Алан!
Erik Я читал обе твои книги. Первая мне больше понравилась. До того, как ты оказался на острове. Тогда ты динозавров любил.
Dr. Grant Тогда они ещё не пытались меня сьесть.
Symposium Leader [Доктор Грант читает лекцию] Так, есть ли у кого вопросы?
[многие в зале поднимают руки]
Dr. Grant Хорошо. Есть ли у кого вопрос, не связанный с Парк Юрского периода?
[большинство опускают руки]
Dr. Grant Или с инцидентом в Сан-Диего, свидетелем которого я не был?
[почти все остальные опускают руки]
Billy Brennan Ты должен поверить мне, это было глупое решение, но я сделал это с самыми благими намерениями.
Dr. Grant С самыми благими намерениями? Некоторые из худших вещей, которые только можно представить, были сделаны с самыми благими намерениями. Знаешь что, Билли? Насколько я понимаю, ты ничем не лучше тех, кто построил это место.
Charlie [Заставляем игрушечных травоядных драться] Ррр! Ррр Ррр!
Dr. Grant На самом деле, Чарли, это травоядные. Им не интересно драться друг с другом, а вот эти — хищники, и они очень любят драться. Они будут использовать зубы и когти, чтобы вырвать друг другу глотки.
Ellie Degler Алан, ему три года. Подождём, пока ему будет пять.
Billy Brennan Итак, мистер Кирби, когда вы взбирались на К2, базировались на двадцати пяти или тридцати тысячах футов?
Paul Kirby На тридцати тысячах, мы были почти на вершине.
Billy Brennan На самом деле вы были примерно на тысячу футов выше.
Dr. Grant У меня есть теория, что мальчики бывают двух типов. Одни хотят стать астрономами, другие — астронавтами. Астроном, или палеонтолог, изучает эти удивительные вещи из полной безопасности.
Erik Но тогда ты никогда не полетишь в космос.
Dr. Grant Точно. Вот в чём разница между воображением и реальностью: возможность их потрогать. И именно этого Билли и хотел.
[перед глазами открывается поле с прекрасными динозаврами]
Dr. Grant Ты читал книгу Малкольма?
[Эрик кивает]
Dr. Grant Ну и?
Erik Не знаю. Слишком поучительно. И слишком много хаоса. Вся жизнь — хаос. Казалось, что этот парень слишком в себе уверен.
Dr. Grant Это уже две вещи, которые у нас общие.
Dr. Grant [команда натыкается на разлагающийся труп] Всё нормально. Он мёртв.
[ти-рекс поднимает голову из трупа]
Dr. Grant Никому не пошевелиться.
[ти-рекс ревёт, и команда убегает]
Dr. Grant Чёрт!
Dr. Grant Почему именно я?
Paul Kirby Он сказал, что нам нужен кто-то, кто уже был на острове.
Udesky Да, но я не приказывал вам кого-то похищать!
Dr. Grant Я никогда не был на этом острове.
Paul Kirby Конечно был, ты же написал эту книгу.
Billy Brennan Это был Исла Нублар. А это Исла Сорна — Объект Б.
Billy Brennan [Относится к Спинозавру] Я не припомню, чтобы этот был в списке ИнГена.
Dr. Grant Его не было в их списке. Вот и думаешь, что ещё они такое мутят.
Dr. Grant Эрик, должен сказать, я поражён, что ты продержался на этом острове целых восемь недель.
Erik [Потрясённо] … Всего лишь столько?
Udesky Если мы разделимся, я иду с вами.
Dr. Grant О боже.
Amanda Что случилось?
Dr. Grant Это птичья клетка.
Amanda Для чего?
Paul Что ты делаешь? Эти твари гонятся за нами из-за этих!
Dr. Grant Они знают, что у нас яйца. Если я брошу их в реку, они всё равно будут нас преследовать.
Paul А если они поймают нас с ними?
Dr. Grant А если поймают без них?
Erik Осторожно с этим. T-Рекс. Он отпугивает некоторых из мелких, но привлекает одного очень большого с плавником.
Dr. Grant Это моча T-Рекса?
[Эрик кивает да]
Dr. Grant Как ты её достал?
Erik Тебе лучше не знать.
Dr. Grant Отлично, просто отлично. Мы в самом ужасном месте на земле, и нам даже не платят.
Reporter Вы что, говорите, что не захотели бы попасть на остров Сорна и изучать их, если бы у вас была такая возможность?
Dr. Grant Никакая сила на земле и на небе не заставит меня ступать на тот остров.
Billy Brennan Я спас твою шляпу.
Dr. Grant Вот это главное.
Udesky Мы будем искать твоего сына... в том направлении, куда они идут.
Paul Отлично, отлично...
Paul [в заброшенном комплексе]
[подходит к автомату с закусками и достаёт монеты]
Paul Эм... Мне нужна сдача, он принимает только четвертаки, кажется, у меня есть... около десяти...
[Билли разбивает стекло на автоматах с закусками ногой, затем достаёт оттуда что-то]
Paul [Пол пытается сделать то же самое, стекло не разбивается; Пол уходит, прихрамывая]
Paul Kirby [громкий рев сотрясает джунгли] Что это было?
Billy Brennan Это тираннозавр.
Dr. Grant Не думаю. Звучит больше.
Dr. Grant На этом острове нет такого понятия, как безопасность.
[последние реплики]
Erik Куда, как думаешь, они идут?
Dr. Grant Не знаю. Может, просто ищут новые места для гнездовья. Для них это целый новый мир.
Amanda Я бы им не разрешила гнездиться в Эниде, Оклахома.
Dr. Grant [В самолёте, висящем на дереве после крушения] Мы ещё не приземлились.
Charlie Папа, папа, это травоядное, а это — динозавр-человек.
[имеется в виду Алан Грант]
Dr. Grant Обратный дарвинизм — выживает самый идиот.
Erik [спасают] Вау. Теперь ей надо сказать спасибо. Она вызвала ВМФ и морскую пехоту!
Dr. Alan Grant Благослови тебя Бог, Элли.
Billy Brennan Откуда ты знаешь Кирби?
Cooper Через нашу церковь.
Dr. Grant В любом случае... вряд ли тебе удастся покинуть этот остров живым.
Udesky Купер! Если что увидишь — крикни!
Cooper Да ну, я думал, что сам справлюсь!
[повторяющаяся реплика]
Paul Доктор Грант сказал, что это очень плохая идея.
Ellie Degler Что ты делала?
Dr. Grant Развивался.
[первые реплики]
Enrique Cardoso Вот, держи, друг мой.
Ben Hildebrand Старайся подойти как можно ближе! Если поездка получится удачной — дам тебе что-нибудь сверху!
Enrique Cardoso Эй, я тебя подведу близко, друг мой, но не слишком близко, понял? Ты же не хочешь, чтобы тебя сожрали.
Paul [Пол и Аманда спорят] Ладно, кричи сколько хочешь, а когда эта «Трицератопса» на тебя нападёт, не приходи ко мне с плачем.
Billy Brennan Алан, спасибо, что взял меня с собой.
Dr. Alan Grant Да, кости-то останутся, когда мы вернёмся. В этом и прелесть костей — они никогда не убегают. Правда в том, что ты меня в это втянул, и я ни за что не останусь с этими людьми один. Не радуйся раньше времени, Билли. Скорее всего, мы ничего не увидим. Твоя очередь быть любезным. Разбуди меня, когда приедем.
Ellie Degler Так над чем ты сейчас работаешь?
Dr. Alan Grant В основном над рапторами.
Ellie Degler [саркастично] Мои любимцы.
Dr. Alan Grant Ты помнишь звуки, которые они издавали?
Ellie Degler Стараюсь не вспоминать.
Dr. Alan Grant Элли, все наши теории об интеллекте рапторов, о том, на что они способны... мы и близко не угадывали.
Ellie Degler Рассказывай.
Dr. Alan Grant Мы сделали томографию черепа из окаменелости. Обнаружили нечто вроде очень сложной резонаторной камеры.
Ellie Degler Постой. Значит, мы были правы? Они могли издавать звуки?
Dr. Alan Grant Я уверен, что это — ключ к их социальному интеллекту.
Ellie Degler Что объясняет, почему они могли работать сообща, как команда.
Dr. Alan Grant Да, и координировать атаки так, чтобы жертва не понимала, что происходит.
Ellie Degler Они могли общаться между собой.
Dr. Alan Grant В той степени, о которой мы даже не мечтали. Элли, они были умны. Они умнее дельфинов и китов. Они умнее приматов.
Erik Та женщина, которую ты звонил.
Dr. Alan Grant А?
Erik Кто она? Почему ты думаешь, что она нам поможет?
Dr. Alan Grant Она была тем человеком, на которого я всегда мог положиться. Я многим ей обязан. Хотя, наверное, ни разу не сказал ей об этом.
Erik Стоит сказать.
Paul Ты же не наёмник на самом деле, да?
Udesky Я никогда не говорил, что я такой.
Paul Ну, это правда. А кто ты тогда?
Udesky Ну... я как агент по найму. Один из ребят... заболел и не смог приехать.
Erik Знаешь что, доктор Грант? Билли был прав.
Hannah Элли?
Ellie Degler Да.
Hannah Это снова Том. Говорит, что ему надо с тобой поговорить о последней главе.
Ellie Degler Просто скажи ему, что я не отдам цитату Джека Хорнера.
[Алану]
Ellie Degler Мой редактор думает, что он палеонтолог.
Billy Brennan [Алан возвращается после академической презентации] Ну как прошло?
Dr. Grant Ну, ещё не поздно сменить специальность, Билли.
Billy Brennan Плохо, да?
Dr. Grant Хуже. Нам придётся собираться через четыре недели.
Billy Brennan Три. Мне пришлось арендовать оборудование. Иди сюда, я тебе кое-что покажу. Ты же любишь компьютеры, да?
Dr. Grant Мне по душе счёты, Билли.
Удески [заинтересованно] Так ты владеешь хозяйственным магазином?
Пол Краски и плитка, да.
Удески [без удивления] Хм. Людей никогда не узнаешь, да?
Пол Вот именно.
Paul Как бы ни сложились обстоятельства, это не твоя вина. Эрик всегда был упрямым ребёнком. Всегда. А тут ещё такой тип, как Бен Хильдебранд, вмешивается в дело и... ну...
Amanda Ну и что?
Paul Я просто говорю... это не твоя вина.
Amanda Нет, если бы он был с тобой, он был бы в полной безопасности. Ты едешь на пять миль меньше разрешённой скорости, Пол. А я за три года разбила три машины.
Paul Не три. Бьюик не был совсем разбит. Я просто сказал, что он разбит, чтобы получить внедорожник.
Amanda Мне так жаль, что тебе приходится здесь быть.
Paul Мне нет.
Dr. Alan Grant Что ты делаешь?
Billy Brennan [Тяжело дыша] Я фотографировал гнездо.
Dr. Alan Grant Больше так не делай.
Billy Brennan [смеётся] Извини.
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Теа Леони
Теа Леони
Tea Leoni
Сэм Нил
Сэм Нил
Sam Neill
Алессандро Нивола
Алессандро Нивола
Alessandro Nivola
Тревор Морган
Trevor Morgan
Блэйк Майкл Брайан
Лора Дерн
Лора Дерн
Laura Dern
Уильям Х. Мэйси
Уильям Х. Мэйси
William H. Macy
Майкл Джетер
Michael Jeter
Брюс Френч
Bruce French
Джон Дил
Хулио Оскар Мечосо
Julio Oscar Mechoso
Марк Хэрелик
Mark Harelik
Линда Пак
Linda Park
