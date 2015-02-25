История трех друзей среднего возраста, бывших одноклассников, решивших посетить встречу выпускников 1995 года. Воссоединение столкнет собравшихся со старыми проблемами, которые ворвутся в новую жизнь. Герои решают расслабиться заранее, хорошенько приняв для храбрости – и эта поездка станет поистине незабываемой!
СтранаФинляндия
Продолжительность1 час 30 минут
Год выпуска2015
Премьера в мире25 февраля 2015
Дата выхода
25 февраля 2015
Финляндия
Бюджет€1 280 000
ПроизводствоSolar Films
Другие названия
Luokkakokous, Reunion, Klassefesten, Klassträffen, Sınıf Partisi, Воссоединение