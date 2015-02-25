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Киноафиша Фильмы Воссоединение

Воссоединение

Luokkakokous 18+
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О фильме

История трех друзей среднего возраста, бывших одноклассников, решивших посетить встречу выпускников 1995 года. Воссоединение столкнет собравшихся со старыми проблемами, которые ворвутся в новую жизнь. Герои решают расслабиться заранее, хорошенько приняв для храбрости – и эта поездка станет поистине незабываемой!
Страна Финляндия
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2015
Премьера в мире 25 февраля 2015
Дата выхода
25 февраля 2015 Финляндия
Бюджет €1 280 000
Производство Solar Films
Другие названия
Luokkakokous, Reunion, Klassefesten, Klassträffen, Sınıf Partisi, Воссоединение
Режиссер
Танели Мустонен
Танели Мустонен
В ролях
Сами Хедберг
Аку Хирвиниеми
Яало Линнонмяа
Лотта Кайхуа
Лаури Тилканен
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.1
Оцените 15 голосов
5.1 IMDb
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