«Теорему Зеро» некоторые критики поспешили назвать заключительной частью негласной «антиутопической трилогии», начавшейся с «Бразилии» и «Двенадцати обезьян», но, сказать по правде, антиутопического в «Теореме Зеро» не так уж и много. В отличие от «Бразилии», к которой и впрямь во многом восходит свежий фильм Гиллиама, фирменный авторский карнавал здесь почти не страшен, как-то мил и уютен, что ли. Место оруэлловской…
Прикольно. Что то между Бразилией и 12 Обезьян, но качество пленки и каких то спецэффектов ждать не стоит. Тут только сатира и философия. За то и любим Терри))
"Начало" чего? я не думаю что тут что от Нолана. у Терии денег было ровно за электричество заплатить, Вальц бесплатно снимался, за бессмертием гонится✊
Ну да, заглянул вперед и затолкал туда сегодняшние заморочки.
Вторую Бразилию точно не хочу, лучше чем есть, не сделать. Не знаю, чего хочу...Гиллиама хочу.
Думаю, будет много-много Вальца, и это хорошо.
Кстати, говорят, в фильме есть Мэтт Деймон, он появляется в костюмах, которые сливаются с фоном (так задумано специально). Наверное поэтому я его не разглядела в трейлере✊
Шикарная песня, она будет в фильме??
Я не видела фильм.
ОСТ можно найти, сами знаете, где ✊
Кавер - третий трек, если не ошибаюсь.
3/10
Это Вам не Мстители)) Мне на 7 точно понравилось. Хоть и Вальц переигрывал..
везде чего-то не хватило, но вальц в целом отработал, без него, думаю, совсем бы скучно, хотя на француженку в костюме медсестрички посмотреть было неплохо ✊ только лучше бы я туда ванесску паради запихнул, типаж похожий, но она более загадочна ✊
7,5/10
ps суинтон понравилась, даже не сразу узнал ее, и визуально интересна картинка города своей фантасмагоричностью (только много смартов я бы выкинул с улиц)
pps лысый в сдвинутой набок кепке, очках и пальто (если его можно так назвать ✊ ) с капюшоном, когда они тусовались с сыночком - это верх дизайна...без шуток ✊
Бывает после фильма ощущение, что многое понял. Бывает, что и понимать-то нечего. Но в этом фильме понимать, однозначно, есть что.
Надо будет лет эдак через 10 пересмотреть...
Ну я в курсе, да, ура.✊
Актеры, вот что собственно вытащило этот фильм, ибо не подготовленному зрителю, конечно будет тяжело понимать, в чем величие Гильяма и где тут юмор. Но все есть, все на месте. Очень заметно, что как обычно режиссеру не хватает денег. А может и к лучшему, а то велик соблазн снять "Трансформеров VS Мстителей"✊
Couldn't look you in the eye
You're just like an angel
Your skin makes me cry
You float like a feather
In a beautiful world
And I wish I was special
You're so fuckin' special
But I'm a creep, I'm a weirdo.
What the hell am I doing here?
I don't belong here.
Radiohead✊
Идеи нет. Персонажи неинтересные и попросту скучные. Вальц и Тьерри переигрывают.
Как раз таки понравилось, как проработан внешний мир, просто радиус небольшой, но это из-за Лета, он же патологический домосед. Юмор есть, специфичный, вроде "какой у тебя здоровенный жесткий...диск!". Пицеядные крысы вот забавные.
эх, будто бы я в гости к хорошему человеку сходила, а он не с той ноги и вообще не в духе, ворчит и брюзжит о временах и нравах, да так, что ещё чуть и послала бы его подальше...
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