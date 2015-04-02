Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Очень плохая семейка" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Теорема Зеро Теорема Зеро
Киноафиша Фильмы Теорема Зеро Отзывы о фильме «Теорема Зеро»
The Zero Theorem Теорема Зеро 2013 / США / Румыния / Великобритания
7.1 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Теорема Зеро»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

«Теорему Зеро» некоторые критики поспешили назвать заключительной частью негласной «антиутопической трилогии», начавшейся с «Бразилии» и «Двенадцати обезьян», но, сказать по правде, антиутопического в «Теореме Зеро» не так уж и много. В отличие от «Бразилии», к которой и впрямь во многом восходит свежий фильм Гиллиама, фирменный авторский карнавал здесь почти не страшен, как-то мил и уютен, что ли. Место оруэлловской…

Читать
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (fanbunga, 03/09/2013 - 15:07:03):

Прикольно. Что то между Бразилией и 12 Обезьян, но качество пленки и каких то спецэффектов ждать не стоит. Тут только сатира и философия. За то и любим Терри))
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Queen Julia, 04/09/2013 - 10:14:52):

"Начало" чего? я не думаю что тут что от Нолана. у Терии денег было ровно за электричество заплатить, Вальц бесплатно снимался, за бессмертием гонится✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Toporock, 03/09/2013 - 20:55:27):Что то между Бразилией и 12 Обезьян

Ну да, заглянул вперед и затолкал туда сегодняшние заморочки.

Вторую Бразилию точно не хочу, лучше чем есть, не сделать. Не знаю, чего хочу...Гиллиама хочу.

Думаю, будет много-много Вальца, и это хорошо.

Кстати, говорят, в фильме есть Мэтт Деймон, он появляется в костюмах, которые сливаются с фоном (так задумано специально). Наверное поэтому я его не разглядела в трейлере✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
чуточку ОСТа






2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (fanbunga, 07/04/2014 - 21:37:04):



Шикарная песня, она будет в фильме??
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Toporock от 08/04/2014 - 12:24:26


Я не видела фильм.

ОСТ можно найти, сами знаете, где ✊

Кавер - третий трек, если не ошибаюсь.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
BliK 6 декабря 2015, 10:13
Ой, как аутист и киберпанк, так, конечно, великое искусство. На мой взгляд, фигня полная, смысла никакого, абсолютно не захватывает. Посидела-позевала, ничего не поняла, лишь ощутила, что мне ни за что, ни про что вытрахали мозг чьим-то бредом.

3/10
6 декабря 2015, 10:13 Ответить
Toporock 2 февраля 2016, 07:51
Цитата (Super-krot, 11/11/2014 - 09:53:52):Само собой, как всегда найдутся те, кто с удовольствием будет высматривать в чёрном квадрате белые круги, так и с этим фильмом найдётся Фрогги . Вольному воля. Мне же такое блюдо не по вкусу



Это Вам не Мстители)) Мне на 7 точно понравилось. Хоть и Вальц переигрывал..
2 февраля 2016, 07:51 Ответить
Foggy 16 февраля 2016, 02:24
в борьбе с системой не хватило сарказма и обличения пороков этой самой системы, в поиске смысла жизни - романтизма, в отношениях с забавной виртуальной жрицей любви - самой любви (не верю ✊ , как грится)

везде чего-то не хватило, но вальц в целом отработал, без него, думаю, совсем бы скучно, хотя на француженку в костюме медсестрички посмотреть было неплохо ✊ только лучше бы я туда ванесску паради запихнул, типаж похожий, но она более загадочна ✊

7,5/10

ps суинтон понравилась, даже не сразу узнал ее, и визуально интересна картинка города своей фантасмагоричностью (только много смартов я бы выкинул с улиц)

pps лысый в сдвинутой набок кепке, очках и пальто (если его можно так назвать ✊ ) с капюшоном, когда они тусовались с сыночком - это верх дизайна...без шуток ✊
16 февраля 2016, 02:24 Ответить
Энки 16 февраля 2016, 02:24
7.7/10
16 февраля 2016, 02:24 Ответить
Toporock 16 февраля 2016, 02:30
круто✊
16 февраля 2016, 02:30 Ответить
leadraven 17 февраля 2016, 15:48
Стыдно, но я этот фильм не понял.

Бывает после фильма ощущение, что многое понял. Бывает, что и понимать-то нечего. Но в этом фильме понимать, однозначно, есть что.

Надо будет лет эдак через 10 пересмотреть...
17 февраля 2016, 15:48 Ответить
Toporock 17 февраля 2016, 15:48
Цитата (peacefrog, 03/07/2014 - 19:28:13):

Ну я в курсе, да, ура.✊
17 февраля 2016, 15:48 Ответить
Toporock 17 февраля 2016, 15:48
Ну вот я посетил "обязательную программу", полностью оправданы ожидания. Оговорюсь, ожидания были на 7-8, так и вышло. Гильям, спокойно занимается самоцитированием, это плохо, в целом ни одной новой идеи. Совсем не качественно проработан внешний мир, как будто в последний момент. Он без идей, чистый плагиат, на Бразилию, Блэйдраннера, без какой либо логики. Я понимаю, что у Гильяма, как раз таки и не должно быть логики, все экзистенциально, абстрактно, и как любят сейчас говорить - дистопично✊ (расположение органа не на своем месте). ЧТо ж, в этом вся и суть, Личность, с его вселенной, не находит себя в социуме, социум не находит личности места. Дисбаланс. Идея, начинает поглощать человека изнутри, внешняя жизнь полностью становится ирреальной.... финал всегда печален.

Актеры, вот что собственно вытащило этот фильм, ибо не подготовленному зрителю, конечно будет тяжело понимать, в чем величие Гильяма и где тут юмор. Но все есть, все на месте. Очень заметно, что как обычно режиссеру не хватает денег. А может и к лучшему, а то велик соблазн снять "Трансформеров VS Мстителей"✊
17 февраля 2016, 15:48 Ответить
Toporock 17 февраля 2016, 15:48
When you were here before

Couldn't look you in the eye

You're just like an angel

Your skin makes me cry

You float like a feather

In a beautiful world

And I wish I was special

You're so fuckin' special





But I'm a creep, I'm a weirdo.

What the hell am I doing here?

I don't belong here.





Radiohead✊
17 февраля 2016, 15:48 Ответить
fanbunga 17 февраля 2016, 15:48
Ожидала большего, поэтому расстроилась. Ощущение, что фильм снимал себя сам. Или его снимал компьютер, в который загрузили основные "творческие приемы" Гиллиама.

Идеи нет. Персонажи неинтересные и попросту скучные. Вальц и Тьерри переигрывают.

Как раз таки понравилось, как проработан внешний мир, просто радиус небольшой, но это из-за Лета, он же патологический домосед. Юмор есть, специфичный, вроде "какой у тебя здоровенный жесткий...диск!". Пицеядные крысы вот забавные.

эх, будто бы я в гости к хорошему человеку сходила, а он не с той ноги и вообще не в духе, ворчит и брюзжит о временах и нравах, да так, что ещё чуть и послала бы его подальше...
17 февраля 2016, 15:48 Ответить
Toporock 18 февраля 2016, 09:40
Так ну шо, кто первый??
18 февраля 2016, 09:40 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Нюрнберг
Нюрнберг 15 комментариев
Мира
Мира 46 комментариев
Мег 2 6 комментариев
Астрал. Проклятие ведьм
Астрал. Проклятие ведьм 6 комментариев
Праведник
Праведник 92 комментария
Крипто
Крипто 1 комментарий
Триггер 1 комментарий
Малыш Джо
Малыш Джо 1 комментарий
Темная гавань 1 комментарий
Пташка 1 комментарий
Тьма: Вторжение
Тьма: Вторжение 1 комментарий
Наследие: Застывшая кровь
Наследие: Застывшая кровь 1 комментарий
Повелители улиц 1 комментарий
Мы умираем молодыми
Мы умираем молодыми 1 комментарий
Легендарное ограбление
Легендарное ограбление 1 комментарий
По долгу службы
По долгу службы 1 комментарий
Ритм-секция
Ритм-секция 1 комментарий
Русская невеста
Русская невеста 1 комментарий
100 дней на жизнь 1 комментарий
Изгоняющий дьявола: Инсомния
Изгоняющий дьявола: Инсомния 3 комментария
Обсудить новинки кино в чате
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Человек-муравей и Оса: Квантомания
Человек-муравей и Оса: Квантомания
2023, США, боевик, приключения, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Бешенство
Бешенство
2023, Россия, триллер
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Беспринципные в деревне
Беспринципные в деревне
2023, Россия, комедия
Нюрнберг
Нюрнберг
2022, Россия / Германия / Чехия / Великобритания, исторический, драма, военный, триллер, приключения
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Величайший детектив-паук
Величайший детектив-паук
2022, Испания, анимация
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Свободные отношения
Свободные отношения
2023, Россия, комедия, мелодрама
Related video
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Приложение киноафиши