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Побочный эффект Побочный эффект
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Side Effects Побочный эффект 2013 / США
6.3 Оцените
23 голоса Рейтинг IMDb: 7.1
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Отзывы о фильме «Побочный эффект»

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Наша рецензия

Вдоволь наэкспериментировавшись с различными типами кинематографического опыта в «Кафке», «Шизополисе», «Англичанине», «Солярисе», «Хорошем немце», Стивен Содерберг, похоже, нашел себя в нише реалистической производственной драмы. Преломленные его объективом (а Содерберг обычно сам стоит за камерой), наиболее острые, бурные и чреватые сюжеты подвергаются неумолимой стерилизации. Проститутки («Девушка по вызову»), стучащие в…

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Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Такая тишина. Никто не верит в Содерберга??))
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Розака 2 апреля 2015, 12:51
я схожу в эти выходные, отпишусь ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Выдающаяся идея, современности, по Содерберговски просрана. То, о чем я подумал будет фильм, в итоге скатился к идиотской бытовухе, на сексуальной почве. Стивену мягко говоря не хватило реализма. Или точнее сказать, внятной мотивации героям. В целом, картинка и особенно звукоряд, на высшем уровне. Руни и Джуд молодцы. Но еще раз повторюсь, из ИДЕИ современности, а именно Замещение Личности, всвязи с употреблением препаратов, в том числе антидипресантов, и связанные с этим трагедии. Вплоть до помешательства. Но увы. Если кстати представить, ситуацию фильма где нибудь в России, то это вобще комедия из криминальных хроник. Дежурная часть, раздел без комментариев)). на 5 из 10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Тома 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
В конце тоже тяготина та еще )))) кстати, кто понял смысл рассуждений про падение стоимости акций авиакомпаний после 11 сентября? Объясните!!!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Цитата (tomahavk, 02/03/2013 - 16:29:31):

бредопафос для дилетантов. типа если уж не Усама завалил башни, то значит ребята с Wall street,,,,
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Тома 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Цитата (Toporock, 03/03/2013 - 00:27:32):

"Бредопафос" - очень правильное слово для данного произведения ))
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Swi4e1 2 апреля 2015, 12:51
Хороший фильм. Сначала завязка как всегда где ничего не понятно и в конце клёвая развязка =)

7/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Мне понравилось.

Сразу практически понятно, что девушка не проста и элементарно дурит всех. Т.е. я как-бы её соучастница. Потому что всё знаю. Но мне интересно, сработает или нет.

Во второй части всё наоборот. Добрый доктор, слава Аллаху и здравому смыслу, соображает, что к чему. И я уже какбэ его соучастница. Потому что всё знаю, и мне опять интересно, сработает или нет. Срабатывает... Плохо это или хорошо, спорно, по-моему, но удовольствие это определенно доставляет.

Хотя, конечно, кино для головы больше.

Финал блестящий. Холодный профессионализм победил, а таблеткоглотатель там, где ему лучше всего, там, где ему пилюли дадут бесплатно, покормят и пообщают. А если что не так, то и током шарахнут, и тогда станет совсем гуд. Кто в этой войне выигрывает в любом случае, так это таблеткоделатели.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Андрей133, 25/09/2013 - 17:56:15):На "Страсть", во многом, похоже

Интересная т.з., мне в голову такое не приходило.

У меня проблемы с выстраиванием параллелей✊ . В чем похожесть?

Страсть хороша, безусловно. Де Пальма ближе к телу и больше развлекает, за что ему спасибо.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Андрей133 от 01/10/2013 - 01:38:06




Я тут подумала, фаталистично настроены сами авторы, по-моему. Персонажи вполне себе агрессивно бьются за место под солнцем. И да, фатализм отражается в атмосфере, проецируется через картинку. Сюжетная похожесть тоже есть. Способы достижения цели у героев похожие.

Финал у Эффекта лучше.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Цитата (Андрей133, 01/10/2013 - 01:38:06):

Цитата (fanbunga, 01/10/2013 - 13:24:03):



Знаете, сценарий может и не так важен, но только если он не абсурден. Здесь именно такой случай, мотивация персонажей, особенно их осуществление запредельно "странные". Злой умысел, женское коварство, обыграно по детски что ли. Идея которая могла бы быть, превратилась в нелепую бытовуху. ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Toporock, 01/10/2013 - 23:43:59):Здесь именно такой случай, мотивация персонажей, особенно их осуществление запредельно "странные

В чем абсурдность сценария ПЭ и странность мотивации?

У Содерберга как раз всё логично, холодновато-рассудочно и воспринимается правдоподобно.

У ДеПальмы абсурд, да. Но это же ДеПальма. Ему можно. Нельзя же всерьёз воспринимать его Страсть, в самом деле✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Цитата (fanbunga, 02/10/2013 - 00:14:38):

Ну да, отличный план. Валить ножом двухметрового мужа, косить под дуру, обмануть доктора, и все ради таких мутных денег, которых совсем не факт что получишь, еще и с товарищем (Кэтрин). Потом налететь на нелепый развод, и ОПА все пропало))) Просто гениально-реалистичный сюжет. Я уже писал в РФ это были бы Криминальные хроники, раздел Без комментариев. Любой КОП, расколол бы ее сразу, а не расколол бы, все равно бы посадили, о деньгах даже и речи не шло бы. Но я бы понял, если бы Содерберг снимал как ДеПальма, то есть мистифицировал, не пытался делать нелепый реализм. Гораздо интереснее, если бы она реально села на какие то новые препараты, со шла с ума, шлепнула мужа, потом бы осознала это, и попыталась разобраться и отомстить, например. Мотивация Кэтрин, вобще притянута за уши, все было хорошо, но она решила организовать убийство, ха ха, отличный план
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Toporock, 02/10/2013 - 00:52:13):Гораздо интереснее, если бы она реально села на какие то новые препараты, со шла с ума, шлепнула мужа, потом бы осознала это, и попыталась разобраться и отомстить, например



А чего тут интересного? Кому мстить, аптекарю? По-моему, это конфликт уровня потребитель-продавец. Это примерно как: пронесло от несвежей колбаски и пошел мстить супермаркету.

Плохими продуктами и услугами по телику давно пугают, цикл даже есть целый документальный, не помню, как называется. Среда обитания вроде. Ужастик отменный.



Цитата (Toporock, 02/10/2013 - 00:52:13):все ради таких мутных денег, которых совсем не факт что получишь

Да вся эта сфера психиатрическая мутная, субъективизма много. Потому и не раскололи, и не посадили. Удобнее всем было так, как случилось, хлопот и шумихи по минимуму.

А котировка изменилась, об этом представитель фармкомпании говорила. Так что цель в итоге была достигнута. Возможно, докторша даже успела деньги получить, на этом не заострили внимание. Да это и не важно.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Цитата (fanbunga, 02/10/2013 - 18:50:09):

Да какая котировка?!!!✊ ✊ Дилетантский бред! Акции фарм. гигантов не спекулятивный сектор, туда сюда не продаются, если таковые вобще имеют акции. Тем более на них не может повлиять не доказанный судом инцидент.



А интересно замещение личности, из-за употребление препаратов. Есть экономическая составляющая, то есть прибыль компании, и есть человек, чья жизнь разрушена и уничтожена. Учитывая 70% уровень употребления подобных препаратов на Западе, вопрос весьма актуален. Кто мы после этих пилюль? Что бы вам было понятно, вы просто пол года посидите на Прозаке для начала, там посмотрим ✊ ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Toporock от 03/10/2013 - 19:07:53




Допустим, дилетантство.



Допустим, что утверждение

Цитата (Toporock, 03/10/2013 - 19:07:53):Акции фарм. гигантов не спекулятивный сектор, туда сюда не продаются, если таковые вобще имеют акции

таковым не является.



Цитата (Toporock, 03/10/2013 - 19:07:53):Есть экономическая составляющая, то есть прибыль компании, и есть человек, чья жизнь разрушена и уничтожена

так об этом же ПЭ, как я его поняла, и не только об этом.



Цитата (Toporock, 03/10/2013 - 19:07:53):вы просто пол года посидите на Прозаке для начала

А вы мне рецепт дайте, с диагнозом, для начала.



а то Цитата (Toporock, 03/10/2013 - 19:07:53):Дилетантский бред

меня не убедил, знаете.



Ваше отношение мне понятно, поэтому впредь общения буду избегать, чтобы не провоцировать и не плодить негатива. Я Вашими эпитетами в мой адрес накушалась, спасибо.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Цитата (fanbunga, 03/10/2013 - 20:12:11):

Дилетантский бред, акцент фильма на экономическую составляющую. При чем тут вы вобще?
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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