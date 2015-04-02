Наша рецензия

Вдоволь наэкспериментировавшись с различными типами кинематографического опыта в «Кафке», «Шизополисе», «Англичанине», «Солярисе», «Хорошем немце», Стивен Содерберг, похоже, нашел себя в нише реалистической производственной драмы. Преломленные его объективом (а Содерберг обычно сам стоит за камерой), наиболее острые, бурные и чреватые сюжеты подвергаются неумолимой стерилизации. Проститутки («Девушка по вызову»), стучащие в…