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Винесса Шоу
Винесса Шоу
Vinessa Shaw
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Винесса Шоу
Vinessa Shaw
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Дата рождения
19 июля 1976
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актриса, Режиссер
Биография Винесса Шоу
Родилась 19 июля 1976 года. Лос-Анджелес, Калифорния, США.
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Фильмография Винесса Шоу
12 могучих сирот
исторический, спорт
2021, США
7.0
Клинический случай
ужасы, триллер
2017, США
5.0
Холод в июле
драма, триллер
2014, США / Франция
8.0
Джентльмен грабитель
биография, драма, криминал
2014, США
5.0
Побочный эффект
криминал, драма, триллер
2013, США
6.0
Недетские игры
ужасы, триллер
2012, Мексика
2.0
Прокол
драма
2011, США
7.0
Любовники
драма
2008, США
7.0
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