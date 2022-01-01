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Винесса Шоу

Vinessa Shaw
Винесса Шоу
Винесса Шоу Vinessa Shaw
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Дата рождения
19 июля 1976
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актриса, Режиссер
Биография Винесса Шоу

Родилась 19 июля 1976 года. Лос-Анджелес, Калифорния, США.

Фильмография Винесса Шоу
12 могучих сирот
12 могучих сирот
исторический, спорт 2021, США
7.0
Клинический случай
Клинический случай
ужасы, триллер 2017, США
5.0
Холод в июле
Холод в июле
драма, триллер 2014, США / Франция
8.0
Джентльмен грабитель
Джентльмен грабитель
биография, драма, криминал 2014, США
5.0
Побочный эффект
Побочный эффект
криминал, драма, триллер 2013, США
6.0
Недетские игры
Недетские игры
ужасы, триллер 2012, Мексика
2.0
Прокол
Прокол
драма 2011, США
7.0
Любовники
Любовники
драма 2008, США
7.0
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