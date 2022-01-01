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Побочный эффект Побочный эффект
Киноафиша Фильмы Побочный эффект Побочный эффект, 2013: актеры и роли
Side Effects Побочный эффект 2013 / США
6.1 Оцените
22 голоса Рейтинг IMDb: 7.1
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Побочный эффект, 2013: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Стивен Содерберг Стивен Содерберг Steven Soderbergh
В ролях
Ченнинг Татум Ченнинг Татум Channing Tatum Руни Мара Руни Мара Rooney Mara Джуд Лоу Джуд Лоу Jude Law Винесса Шоу Винесса Шоу Vinessa Shaw Кэтрин Зета-Джонс Кэтрин Зета-Джонс Catherine Zeta-Jones Мэми Гаммер Мэми Гаммер Mamie Gummer Дэвид Костабайл Дэвид Костабайл David Costabile Лайла Робинс Лайла Робинс Laila Robins
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