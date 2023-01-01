Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Импостер"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Серена
Фильмы похожие на Серена
Serena
Серена
2014 / США
Смотреть трейлер
6.1
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 5.4
Написать отзыв
Смотрите за 1
Смотрите за 1
В избранное
Уже в избранном
Онлайн
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Фильмы похожие на Серена
Вся информация о фильме
Великий Гэтсби
драма, исторический
2013, США
7.0
Унесенные ветром
военный, мелодрама
1939, США
8.0
Красный воробей
триллер
2017, США
6.0
Мои парни - животные
комедия
2016, США
6.0
Детка, детка, детка
комедия, драма, мелодрама
2015, США
5.0
Джой
драма
2015, США
7.0
Дьявол, которого ты знаешь
триллер, детектив
2013, США
3.0
Афера по-американски
исторический, триллер, драма
2013, США
6.0
Дом в конце улицы
ужасы
2012, США
7.0
Как сумасшедший
драма, мелодрама
2011, США
7.0
Поздние цветы
драма
2011, Франция
5.0
Бобёр
драма
2010, США
7.0
Зимняя кость
триллер, драма
2010, США
7.0
Пылающая равнина
драма
2008, США
7.0
Вечеринка в саду
драма
2008, США
5.0
Дом покера
драма
2008, США
6.0
Открытые сердца
драма
2002, Дания
5.0
После свадьбы
драма
2006, Дания / Швеция / Великобритания / Норвегия
7.0
Второй шанс
драма
2014, Дания
6.0
Месть
драма
2010, Дания / Швеция
7.0
То, что мы потеряли
драма
2007, США / Великобритания
7.0
Секс, наркотики и рок-н-ролл
драма
2010, Великобритания
7.0
Мост через озеро
драма
2022, США
6.0
Пастырь: Битва за души (Старше Америки)
драма
2008, США
5.0
В прокате
Премьеры
Онлайн
Баба Яга спасает мир
Отзывы
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Рецензия
Отзывы
2023, Франция, биография, драма, исторический
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Отзывы
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Кентавр
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик
За Палыча!
Отзывы
2023, Россия, комедия, военный
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Рецензия
Отзывы
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Корабль призраков
Отзывы
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Related video
Навка и рядом не стояла: не поверите, кем Авербух приходится Костомарову
Этот тест поможет узнать, какого цвета ваша аура
Такие имена в прошлом давали аристократам: проверьте, вдруг и вы голубых кровей
«Страшно, что это неизлечимо»: народ жалеет Сафонова после печальных вестей
«Не могу и не хочу»: Соседов высказался о внезапном уходе из шоу
Убрали без лишнего шума: съемки шоу «Поле чудес» прекращены
Бабушка и внучка: что сотворили годы с двумя Хюррем из «Великолепного века»
Лады Дэнс больше нет: пришла печальная весть о разбившейся в ДТП певице
Эти дурные привычки окружающих раздражают россиян: может, и вы грешите?
Если вы встречаетесь с представителем этого знака Зодиака, то ждите измены
Китайская копия Барби: народ поглумился над новой «Миссис Россия»
Дочь Гузеевой пылинки сдувает с сына известного актера: ахнете, узнав, о ком речь
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить